3 de noviembre en Panamá: ¿Qué se celebra y por qué es una fecha importante?

¿Por qué se celebra el 3 de noviembre en Panamá? Conozca los detalles.

Cada 3 de noviembre , Panamá se viste de rojo, blanco y azul para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes de su historia: la separación de Colombia, ocurrida en 1903.

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Esta fecha da inicio a las celebraciones del Mes de la Patria y recuerda el proceso histórico que permitió al país constituirse como una República.

¿Qué pasó el 3 de noviembre de 1903?

Panamá formaba parte de Colombia desde 1821, luego de independizarse de España y unirse voluntariamente a la Gran Colombia.

Sin embargo, con el paso de los años surgieron diferencias políticas, económicas y sociales que aumentaron el descontento en el istmo.

Uno de los acontecimientos que marcó este proceso fue el rechazo del Tratado Herrán-Hay por parte del Senado colombiano, acuerdo que buscaba permitir la construcción de un canal interoceánico.

Finalmente, el 3 de noviembre de 1903 se concretó la separación de Colombia y comenzó una nueva etapa para el territorio panameño como República.

¿Por qué se celebra el 3 de noviembre en Panamá?

Esta fecha representa un momento clave para la historia nacional, ya que recuerda el nacimiento de Panamá como República y el inicio de una etapa de construcción de su identidad y soberanía.

Por esta razón, cada año se realizan desfiles patrios, actos protocolares y actividades cívicas en diferentes puntos del país, con la participación de estudiantes, bandas musicales e instituciones públicas.

A 123 años de la separación de Colombia, el 3 de noviembre sigue siendo una fecha de orgullo para los panameños. Una jornada para recordar la historia, honrar los símbolos patrios y mantener vivas las tradiciones que identifican al país.