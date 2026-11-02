Fistas patrias Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 07:59

Bandas independientes del 3 de noviembre: lista completa y rutas de los desfiles en Panamá

Para los desfiles del martes 3 de noviembre en Panamá, habrán 17 bandas independientes que marcharán. Conoce cuáles serán sus rutas.

Bandas independientes - 3 de noviembre

Bandas independientes - 3 de noviembre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 17 bandas independientes participarán en los desfiles patrios del martes 3 de noviembre de 2026 en la ciudad de Panamá, como parte de las actividades por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Comisión Nacional de Desfiles Patrios establecieron dos recorridos oficiales: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España. Ambos desfiles comenzarán a las 9:00 a.m. y contarán con delegaciones estudiantiles, agrupaciones musicales y estamentos de seguridad.

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Entre las bandas participantes se encuentran dos agrupaciones invitadas de Costa Rica.

¿Qué bandas independientes desfilarán el 3 de noviembre y en qué rutas?

Ruta 1 en el Casco Antiguo

La Ruta 1 comenzará en la calle 3.ª, junto a la Plaza Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

El recorrido contempla el paso de las delegaciones por la avenida Eloy Alfaro, la avenida Pablo Arosemena y el sector del Mercado de Mariscos, hasta llegar a la Cinta Costera.

Las nueve bandas independientes de la Ruta 1 desfilarán en el siguiente orden:

  • Vieja Metrópolis (Costa Rica).

  • Panamá para Cristo.

  • Concordia.

  • Juan Demóstenes Arosemena.

  • Elimelec.

  • Veteranos de Panamá.

  • Adolfo Gutiérrez.

  • San Cristóbal.

  • Búho de Oro.

Además de las bandas independientes, esta ruta contará con la participación de delegaciones estudiantiles y estamentos de seguridad.

Ruta 2 en Vía España

La segunda ruta de los desfiles patrios comenzará en los alrededores de la iglesia del Carmen y finalizará en la intersección de Vía España con la Caja de Ahorros, cerca de la estación del Metro de Vía Argentina.

El desfile iniciará a las 9:00 a.m. y contará con delegaciones escolares, estamentos de seguridad y ocho bandas independientes.

Las bandas independientes de la Ruta 2 participarán en este orden:

  • Revolución de Heredia (Costa Rica).

  • Éxodo.

  • San Miguel Arcángel.

  • Generación de Oro.

  • Metropolitana.

  • Mega Banda.

  • Centenario.

  • El Hogar.

Las agrupaciones musicales recorrerán Vía España como parte de los actos conmemorativos de la Separación de Panamá de Colombia.

¿A qué hora comienzan los desfiles del 3 de noviembre en Panamá?

De acuerdo con la programación anunciada por el MEDUCA, los desfiles comenzarán a las 9:00 a.m. en ambas rutas.

Por su parte, las autoridades de tránsito tienen previsto iniciar los cierres y desvíos vehiculares desde las 6:00 a.m., por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

Para quienes asistirán a presenciar los desfiles, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, cuidar a los niños y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

Las celebraciones patrias continuarán el miércoles 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, con desfiles programados desde las 8:00 a.m.

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