Bandas independientes del 3 de noviembre: lista completa y rutas de los desfiles en Panamá

Un total de 17 bandas independientes participarán en los desfiles patrios del martes 3 de noviembre de 2026 en la ciudad de Panamá, como parte de las actividades por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Comisión Nacional de Desfiles Patrios establecieron dos recorridos oficiales: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España. Ambos desfiles comenzarán a las 9:00 a.m. y contarán con delegaciones estudiantiles, agrupaciones musicales y estamentos de seguridad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Mulino anuncia sanción de dos importantes leyes: nuevos descuentos para jubilados y Presupuesto 2027

Entre las bandas participantes se encuentran dos agrupaciones invitadas de Costa Rica.

¿Qué bandas independientes desfilarán el 3 de noviembre y en qué rutas?

Ruta 1 en el Casco Antiguo

La Ruta 1 comenzará en la calle 3.ª, junto a la Plaza Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26 de la avenida Balboa.

SINAPROC advierte sobre posibles lluvias durante los desfiles patrios y pide tomar precaucioneshttps://t.co/bIIBpadXM0 — Telemetro (@Telemetro) October 28, 2026

El recorrido contempla el paso de las delegaciones por la avenida Eloy Alfaro, la avenida Pablo Arosemena y el sector del Mercado de Mariscos, hasta llegar a la Cinta Costera.

Las nueve bandas independientes de la Ruta 1 desfilarán en el siguiente orden:

Vieja Metrópolis (Costa Rica).

Panamá para Cristo.

Concordia.

Juan Demóstenes Arosemena.

Elimelec.

Veteranos de Panamá.

Adolfo Gutiérrez.

San Cristóbal.

Búho de Oro.

Además de las bandas independientes, esta ruta contará con la participación de delegaciones estudiantiles y estamentos de seguridad.

Ruta 2 en Vía España

La segunda ruta de los desfiles patrios comenzará en los alrededores de la iglesia del Carmen y finalizará en la intersección de Vía España con la Caja de Ahorros, cerca de la estación del Metro de Vía Argentina.

El desfile iniciará a las 9:00 a.m. y contará con delegaciones escolares, estamentos de seguridad y ocho bandas independientes.

Las bandas independientes de la Ruta 2 participarán en este orden:

Revolución de Heredia (Costa Rica).

Éxodo.

San Miguel Arcángel.

Generación de Oro.

Metropolitana.

Mega Banda.

Centenario.

El Hogar.

Las agrupaciones musicales recorrerán Vía España como parte de los actos conmemorativos de la Separación de Panamá de Colombia.

¿A qué hora comienzan los desfiles del 3 de noviembre en Panamá?

De acuerdo con la programación anunciada por el MEDUCA, los desfiles comenzarán a las 9:00 a.m. en ambas rutas.

Por su parte, las autoridades de tránsito tienen previsto iniciar los cierres y desvíos vehiculares desde las 6:00 a.m., por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

Para quienes asistirán a presenciar los desfiles, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, cuidar a los niños y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

Las celebraciones patrias continuarán el miércoles 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, con desfiles programados desde las 8:00 a.m.