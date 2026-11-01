MINSA permitirá visitas restringidas a cementerios de Soná e Hicaco este 2 de noviembre

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los cementerios de Soná e Hicaco, en la provincia de Veraguas , abrirán parcialmente este lunes 2 de noviembre de 2026 , con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos, pese a las afectaciones que sufrieron sus instalaciones durante el reciente movimiento sísmico.

La entidad explicó que se permitirá el ingreso de un máximo de dos familiares para rendir homenaje a sus seres queridos, bajo las medidas de seguridad establecidas debido a los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en ambos camposantos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MINSA establece restricciones para visitar los cementerios de Soná e Hicaco

El Ministerio de Salud reiteró que los dos cementerios presentan daños ocasionados por el reciente sismo y que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación de sus estructuras.

Estas labores tendrán una duración aproximada de tres meses y buscan garantizar condiciones seguras para el ingreso de los visitantes.

El @MINSAPma informa que este lunes 2 de noviembre los cementerios de Soná e Hicaco, en la provincia de Veraguas, abrirán parcialmente con un máximo de dos familiares para que puedan rendir homenaje a sus seres queridos, en consideración a la conmemoración del Día de los… pic.twitter.com/k91AkbjH50 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

Debido a esta situación, durante la apertura parcial del lunes 2 de noviembre se aplicarán las siguientes restricciones:

Se permitirá el ingreso de un máximo de dos familiares.

No estarán autorizados los trabajos de limpieza de tumbas.

No se permitirá pintar las sepulturas.

Quedará prohibida cualquier otra intervención en las tumbas mientras continúen las obras.

“Debido a que ambos cementerios se encuentran en proceso de rehabilitación y construcción, no se permitirán trabajos de limpieza, pintura u otras intervenciones en las tumbas, por razones de seguridad”, indicó el MINSA. “Debido a que ambos cementerios se encuentran en proceso de rehabilitación y construcción, no se permitirán trabajos de limpieza, pintura u otras intervenciones en las tumbas, por razones de seguridad”, indicó el MINSA.

MINSA informa sobre las urnas de 91 personas exhumadas en Soná

La institución también comunicó que este domingo 1 de noviembre se permitió a los familiares de las personas fallecidas cuyos restos fueron exhumados depositar las urnas correspondientes en tumbas de otros familiares ubicadas en el Cementerio de Soná, siempre que cumplieran con los protocolos de seguridad establecidos.

Asimismo, el MINSA informó que los familiares de las 91 personas fallecidas cuyos restos fueron exhumados tendrán derecho a un osario para depositar las respectivas urnas, una vez concluyan los trabajos de construcción.

Esta disposición busca ofrecer una solución a las familias afectadas por las condiciones estructurales del cementerio.

¿Cuándo volverán a cerrar los cementerios de Soná e Hicaco?

El Ministerio de Salud aclaró que la apertura del lunes 2 de noviembre será temporal y que a partir del martes 3 de noviembre ambos cementerios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

La reapertura dependerá del avance de los trabajos de rehabilitación y de las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Los ciudadanos que necesiten realizar consultas o recibir orientación adicional pueden comunicarse con el MINSA al 512-9315.