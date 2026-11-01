Jubilados y pensionados cobrarán este lunes: revisa las próximas fechas de pago de la CSS

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que reciben sus prestaciones mediante cheque podrán cobrar este lunes 2 de noviembre de 2026, según el calendario de pagos establecido por la institución para el penúltimo mes del año.

La CSS ajustó las fechas del primer pago de noviembre debido a las Fiestas Patrias, por lo que los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibieron su pago el viernes 30 de octubre.

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Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS en noviembre de 2026

De acuerdo con la programación de la Caja de Seguro Social, las fechas de pago son las siguientes:

Primera quincena de noviembre:

Viernes 30 de octubre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Lunes 2 de noviembre: pago mediante cheque.

Segunda quincena de noviembre:

Martes 17 de noviembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: pago mediante cheque.

El calendario establece fechas diferenciadas según la modalidad de cobro de cada jubilado o pensionado.

¿Qué necesitan los jubilados y pensionados para retirar sus cheques?

La Caja de Seguro Social recuerda que los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque deben presentar su cédula de identidad personal vigente al momento de realizar el retiro.

La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza en el horario establecido por la institución, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los jubilados y pensionados también pueden consultar los canales oficiales de la CSS para conocer cualquier actualización sobre las fechas y los procedimientos de pago.

¿Por qué se adelantó el primer pago de noviembre?

El ajuste del calendario responde a las celebraciones de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, que incluyen la Separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre, y las demás conmemoraciones nacionales.

De esta manera, quienes cobran mediante ACH recibieron sus prestaciones desde el 30 de octubre, mientras que los beneficiarios que utilizan cheques tienen programado el cobro para el lunes 2 de noviembre.