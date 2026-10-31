Agroferias del IMA estarán suspendidas por Fiestas Patrias: ¿cuándo reanudan las ventas?

Las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) suspenderán temporalmente sus actividades a nivel nacional durante las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, por lo que los consumidores deberán tomar en cuenta las fechas de cierre antes de acudir a comprar productos de la canasta básica.

De acuerdo con la información suministrada, la medida también abarcará las tiendas del pueblo y las distribuidoras institucionales del IMA.

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¿Desde cuándo estarán cerradas las agroferias del IMA?

El calendario anunciado contempla la suspensión de las actividades desde el lunes 2 hasta el martes 10 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, las agroferias, tiendas del pueblo y distribuidoras institucionales permanecerán sin atención al público, según la programación comunicada.

El IMA informa a la ciudadanía que todas sus agroferias, tiendas del pueblo y agrodistribuidoras a nivel nacional, permanecerán cerradas del lunes 2 al martes 10 de noviembre.#ConPasoFirme pic.twitter.com/XHOxXBl9fG — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 28, 2026

La medida coincide con las celebraciones patrias de noviembre, que incluyen la Separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre; la Consolidación de la Separación, el 5 de noviembre; y el Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, el 10 de noviembre.

¿Cuándo volverán a abrir las agroferias y tiendas del pueblo?

La reanudación de las actividades está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando los establecimientos retomarían sus horarios habituales de atención.

Ante esta suspensión, se recomienda a los consumidores organizar sus compras de arroz y otros productos de la canasta básica, así como consultar los canales oficiales del IMA para verificar las fechas y los puntos de venta disponibles.

Los interesados también deberán mantenerse atentos a posibles actualizaciones del calendario de agroferias que publique la institución.