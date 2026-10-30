IMA: conoce dónde estarán las agroferias este sábado 31 de octubre

Agroferias del IMA este sábado 31 de octubre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 31 de octubre de 2026, una oportunidad para que los consumidores adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles.

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¿Dónde estarán las agroferias del IMA este sábado?

Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Chiriquí: Antiguo Mercado Público de David, distrito de David.

Veraguas: Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná.

¡Las Agroferias del IMA te esperan! Consultas las sedes

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/cZOqnkXGnj — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 29, 2026

¿Qué deben llevar los compradores?

El IMA recuerda a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal, requisito obligatorio para realizar sus compras.

También se recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos.