Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 07:17

IMA: conoce dónde estarán las agroferias este sábado 31 de octubre

El IMA realizará agroferias en Chiriquí y Veraguas, desde las 8:00 a.m., con productos de la canasta básica a precios accesibles.

Agroferias del IMA este sábado 31 de octubre. 

Agroferias del IMA este sábado 31 de octubre. 

IMA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 31 de octubre de 2026, una oportunidad para que los consumidores adquieran productos de la canasta básica a precios accesibles.

¿Dónde estarán las agroferias del IMA este sábado?

Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

  • Chiriquí: Antiguo Mercado Público de David, distrito de David.

  • Veraguas: Agencia del IMA en Soná, distrito de Soná.

¿Qué deben llevar los compradores?

El IMA recuerda a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal, requisito obligatorio para realizar sus compras.

También se recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos.

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