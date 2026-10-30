Puerto Barú impulsaría la generación de empleos y la economía en Chiriquí

La posible puesta en marcha de Puerto Barú , en David, representa una oportunidad para impulsar la generación de empleos y fortalecer la actividad económica de la provincia de Chiriquí, según destacó la Cámara de Comercio de esta región.

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Puerto Barú y la generación de empleos en Chiriquí

Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio de Chiriquí (Camchi), calificó como positiva la posibilidad de que el proyecto portuario pueda comenzar a operar, al considerar que su desarrollo tendría un impacto importante en la economía provincial.

Polo señaló que la inversión prevista para este proyecto contempla la generación de entre 1,100 y 1,200 empleos directos, lo que representaría oportunidades laborales para numerosas familias chiricanas.

"Eso significa 1,100 a 1,200 familias que van a tener una mejor calidad de vida, que van a poder consumir, lo cual redunda obviamente en un aumento en la economía de la provincia", manifestó.

Construcción y actividad económica

La presidenta de Camchi también indicó que la economía de Chiriquí todavía enfrenta dificultades y que algunos sectores mantienen una situación complicada.

En ese sentido, explicó que han sostenido conversaciones con la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí, con el propósito de abordar la situación del sector construcción y buscar alternativas que permitan reactivar esta actividad.

La reactivación de la construcción también podría contribuir a generar nuevas oportunidades laborales y dinamizar otros sectores vinculados a esta industria.

“Todavía la situación económica de la provincia -de Chiriquí-, está bastante pobre, por decirlo así. Tenemos algunas cosas que están críticas, es que mientras la construcción no se reactive, hemos estado hablando con la Asociación de Promotores de Viviendas de Chiriquí, quienes… pic.twitter.com/uF0MR5YADO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

Cámara de Comercio exhorta a visitar Chiriquí durante fiestas patrias

Por otra parte, Polo extendió una invitación a la población para que visite la provincia de Chiriquí durante las próximas fiestas patrias.

Aseguró que, hasta el momento, no se han reportado daños estructurales en los hoteles ni afectaciones en las carreteras, por lo que reiteró la importancia de continuar promoviendo el turismo en la región.

Agilización de trámites para el sector comercial

Polo también destacó el respaldo del director regional del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Rodrigo Arosemena, quien ha brindado apoyo para agilizar algunos trámites relacionados con la actividad comercial.

La Cámara de Comercio considera que estos esfuerzos, junto con la posible puesta en marcha de Puerto Barú y la reactivación de sectores como la construcción y el turismo, representan oportunidades para fortalecer la economía de Chiriquí y generar nuevas fuentes de empleo.