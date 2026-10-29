Isla Caña y Cañas: el agua y la arena invaden viviendas tras el terremoto

La vida comienza a retomar su ritmo en Isla Caña , en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026, algunos residentes han comenzado a regresar a sus hogares; sin embargo, solicitan al Gobierno evaluaciones técnicas de las viviendas y atención a los cambios que enfrentan por el ingreso del agua durante las mareas altas y los fuertes oleajes.

La situación también afecta a residentes de Cañas, en tierra firme, donde algunas familias han tenido que trasladarse temporalmente a casas de familiares debido a las afectaciones asociadas al sismo y al posterior tsunami.

Residentes piden inspecciones y restablecimiento del agua

Los habitantes de Isla Caña aseguran que desean volver a sus hogares y retomar sus actividades cotidianas, especialmente la pesca, una de sus principales fuentes de sustento.

Entre sus solicitudes están el envío de técnicos para inspeccionar las viviendas, el restablecimiento del suministro de agua potable y la fumigación, debido al aumento de mosquitos en la zona.

Según los residentes, alrededor del 10 % de las viviendas resultaron afectadas. No obstante, ahora enfrentan una situación que aseguran no haber experimentado antes: durante las mareas altas y los fuertes oleajes, el agua llega hasta algunas casas.

Sismo en Panamá | Los residentes de Isla Cañas, en provincia de Los Santos, han regresado a sus casas luego del terremoto del pasado 9 de octubre.



Piden a las autoridades del Gobierno realizar una evaluación más profunda de los daños en las viviendas. pic.twitter.com/skhdjo5sYH — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

En Cañas también reportan ingreso de agua y arena

En tierra firme, residentes de Cañas también reportan cambios en las condiciones de la zona, con ingreso de agua y acumulación de arena en sectores donde aseguran que antes no ocurría.

Ante esta situación, varias familias optaron por trasladarse a viviendas de parientes que sufrieron menos afectaciones por el terremoto, aunque también manifiestan preocupación por las consecuencias del tsunami.

Los residentes señalan que no habían vivido una situación similar y esperan que las autoridades inspeccionen las áreas afectadas para determinar los riesgos y las medidas necesarias.

¿Se partió Isla Caña tras el terremoto?

Los habitantes también han expresado inquietudes por los cambios que observan en el terreno y la entrada del agua en distintos sectores.

Según una explicación por parte de especialistas, el movimiento de tierra habría desplazado un banco de sedimentos ubicado en el centro del área, lo que permitiría una mayor entrada del agua.

Por ello, los residentes solicitan evaluaciones profesionales para conocer las condiciones actuales del terreno y determinar si las viviendas son seguras.

Sismo en Panamá | En la comunidad de Cañas en tierra firme los moradores señalan afectaciones por el ingreso de agua de mar a sus viviendas cada vez que sube la marea, una situación que nunca había pasado anteriormente y comenzó a ocurrir después del terremoto del pasado 9 de… pic.twitter.com/mEEuA8iefQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

Mientras las comunidades de Isla Caña y Cañas se adaptan a los cambios posteriores al terremoto y al tsunami, sus habitantes esperan respuestas de las autoridades para verificar el estado de sus hogares, recuperar los servicios básicos y retomar sus actividades de pesca y subsistencia. Su principal objetivo es volver a vivir con seguridad en sus comunidades.