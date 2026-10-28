Clima en Panamá: Sinaproc advierte por mareas altas y fuertes vientos en el Pacífico hasta el 31 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el litoral Pacífico de Panamá, debido a la combinación de mareas máximas del mes, vientos acelerados y períodos prolongados de oleaje. La advertencia estará vigente hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), para el jueves 29 de octubre se prevén mareas de hasta 17.4 pies (5.3 metros), vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora, posibles ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora y períodos de oleaje de hasta 18 segundos.

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¿Qué regiones de Panamá estarán afectadas por las mareas altas?

Las condiciones marítimas previstas varían según la región del litoral Pacífico:

Pacífico Central: península de Azuero y sur de Veraguas, donde se esperan condiciones marítimas adversas.

Pacífico Occidental: golfo de Chiriquí, donde se mantienen condiciones de precaución.

Pacífico Oriental: golfo de Panamá y Darién, también bajo condiciones de precaución.

El incremento del oleaje y las mareas altas podrían favorecer la presencia frecuente de mar picado y aumentar el riesgo de inundaciones en sectores costeros.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el litoral Pacífico, debido a las mareas máximas del mes, vientos acelerados y periodos prolongados de oleaje con vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.… pic.twitter.com/8SU4YAIZ9e — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Recomendaciones de Sinaproc ante mareas altas y fuertes vientos

Ante estas condiciones, Sinaproc exhortó a residentes de zonas costeras, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones y visitantes a extremar las medidas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar ingresar al mar cuando se registren oleajes fuertes o condiciones adversas.

Atender las indicaciones de las autoridades y no realizar actividades acuáticas en zonas de riesgo.

Evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar y evitar la navegación cuando no existan condiciones seguras.

No cruzar áreas inundadas.

Mantenerse informado sobre los cambios en las condiciones del tiempo y del mar.

El aviso de prevención se mantendrá vigente hasta el sábado 31 de octubre, por lo que las autoridades recomiendan prestar especial atención a las condiciones marítimas durante este período.