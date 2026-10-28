Robo con machete en Ancón: Policía Nacional aprehende a dos sospechosos

Dos personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional por su presunta vinculación con un robo registrado a plena luz del día en Calle Mango, corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá. La acción policial se desarrolló tras la ubicación de un vehículo presuntamente relacionado con el hecho delictivo.

Se trata de un automóvil Hyundai Grand i10, de color blanco, que fue localizado por las unidades policiales durante las diligencias realizadas.

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Policía Nacional encuentra celulares y un cuchillo dentro del vehículo

Dos personas presuntamente vinculadas a un robo que se registró a plena luz del día en el sector de Calle Mango, corregimiento de Ancón, fueron aprehendidas por la @policiadepanama, tras ubicar un vehículo Hyundai Grand i10, de color blanco también vinculado al hecho.



Durante la… pic.twitter.com/51bmWFDdUB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Durante la verificación del automóvil, los agentes encontraron tres teléfonos celulares de diferentes marcas y un cuchillo, elementos que fueron ubicados como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Las dos personas aprehendidas fueron trasladadas a la Sala de Atención Ciudadana de Santa Ana, donde se realizarán los trámites correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los aprehendidos ni mayores detalles sobre las circunstancias del robo.