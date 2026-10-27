PASE-U: IFARHU informa dónde retirar las tarjetas PUNCH pendientes de entrega

Los padres de familia y acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que no lograron retirar sus tarjetas PUNCH durante las jornadas de entrega podrán realizar el trámite en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, a partir del martes 27 de octubre de 2026.
Contenido de interés: Becas 2027: IFARHU evalúa carreras prioritarias con universidades y empresas
¿Dónde retirar las tarjetas PUNCH del PASE-U?
La Caja de Ahorros informó que los beneficiarios podrán acudir a las sucursales habilitadas durante sus horarios regulares de atención.
Sin embargo, cinco sucursales no estarán disponibles por el momento para este trámite:
-
Penonomé, provincia de Coclé.
Santiago Centro, provincia de Veraguas.
La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.
Tolé, provincia de Chiriquí.
Soná, provincia de Veraguas.
Los padres de familia y acudientes de estas localidades deberán consultar las alternativas de atención a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.
IFARHU continúa entrega de tarjetas PUNCH pendientes
La entrega en las sucursales de la Caja de Ahorros está dirigida a los beneficiarios que no pudieron retirar sus tarjetas durante las jornadas organizadas anteriormente.
El objetivo es que los estudiantes pendientes de recibir este medio de pago puedan completar el trámite correspondiente para acceder a los beneficios del PASE-U.