PASE-U: IFARHU informa dónde retirar las tarjetas PUNCH pendientes de entrega

Beneficiarios del PASE-U que no retiraron sus tarjetas PUNCH

Los padres de familia y acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que no lograron retirar sus tarjetas PUNCH durante las jornadas de entrega podrán realizar el trámite en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, a partir del martes 27 de octubre de 2026.

La medida, coordinada con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), busca facilitar la entrega de las tarjetas pendientes, incluyendo a los beneficiarios de Bocas del Toro que no pudieron acudir en las fechas previamente establecidas.

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¿Dónde retirar las tarjetas PUNCH del PASE-U?

La Caja de Ahorros informó que los beneficiarios podrán acudir a las sucursales habilitadas durante sus horarios regulares de atención.

Nuestro director general, Carlos Godoy, informó en entrevista con SERTV dónde pueden retirar sus tarjetas PUNCH los padres de familia y acudientes que aún están pendientes. pic.twitter.com/37kraYL3w0 — IFARHU (@IFARHU) October 27, 2026

Sin embargo, cinco sucursales no estarán disponibles por el momento para este trámite:

Penonomé , provincia de Coclé.

Santiago Centro , provincia de Veraguas.

La Bolívar , en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Tolé , provincia de Chiriquí.

Soná, provincia de Veraguas.

Los padres de familia y acudientes de estas localidades deberán consultar las alternativas de atención a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.

IFARHU continúa entrega de tarjetas PUNCH pendientes

La entrega en las sucursales de la Caja de Ahorros está dirigida a los beneficiarios que no pudieron retirar sus tarjetas durante las jornadas organizadas anteriormente.

El objetivo es que los estudiantes pendientes de recibir este medio de pago puedan completar el trámite correspondiente para acceder a los beneficios del PASE-U.