Tres aspirantes buscan ser magistrado en el Tribunal Superior Civil: así avanza la evaluación

Tres aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Superior Civil participaron en el primer día de pruebas orales correspondientes a la Fase 4 del Concurso Abierto n.º 04-CACJ-2023, desarrollado por el Órgano Judicial como parte del proceso de selección establecido en la Ley 53 de 2015, de Carrera Judicial.

Los participantes fueron Benito Vega González, Carlos Isidoro Pizarro Hill y Dayra María Navarro Lezcano , quienes expusieron sus conocimientos jurídicos ante la Comisión de Evaluación de Aspirantes de la Jurisdicción Civil, Categoría 3.

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¿Cómo fueron evaluados los aspirantes a magistrado del Tribunal Superior Civil?

Durante la prueba oral, los concursantes respondieron preguntas y repreguntas sobre cuatro ejes temáticos:

Derecho constitucional y derechos humanos.

Derecho procesal civil.

Derecho sustantivo.

Carrera judicial y ética judicial.

Inicia prueba oral del concurso abierto para el cargo de magistrado del Tribunal Superior Civil... Más detalles en la web: https://t.co/bBl1rcUJPn pic.twitter.com/GcUKZ9DoVR — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) October 27, 2026

Además, analizaron un caso práctico en el que debían aplicar las normas jurídicas correspondientes y explicar sus criterios para resolverlo.

¿Quiénes integran la comisión evaluadora?

La comisión está presidida por el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y cuenta con la participación de los magistrados Miriam Yadira Cheng Rosas y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

También la integran Raúl Enrique Olmos Espino, director del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, y Mercedes De León de Mendizábal, secretaria técnica de Recursos Humanos.

Durante la jornada estuvo presente Margarita Ibets Centella González, presidenta del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, a quien se le concedió cortesía de sala. Por su parte, Luis Stanziola, representante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, presentó excusas.

El concurso se desarrolla conforme a las disposiciones de la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial en Panamá.