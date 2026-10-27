MOP suspende trabajos en la Panamericana y otras vías de Panamá por las Fiestas Patrias 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la suspensión temporal de los trabajos y actividades que requieran la ocupación de carriles de circulación en importantes carreteras y avenidas del país, desde el sábado 31 de octubre hasta el jueves 5 de noviembre de 2026, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.
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¿En qué carreteras y avenidas se suspenderán los trabajos por Fiestas Patrias?
De acuerdo con el MOP, la suspensión temporal se aplicará en las siguientes vías:
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Carretera Panamericana: desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas.
Autopista Arraiján-La Chorrera.
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Sector Este: desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas.
Vía Transístmica.
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Avenida Domingo Díaz.
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Avenida Ricardo J. Alfaro.
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Avenida José María Torrijos.
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Avenida José Agustín Arango.
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Avenida Simón Bolívar.
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Avenida Israel.
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Vía España.
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Avenida Centenario.
MOP ordena mantener las vías despejadas durante los días patrios
La institución reiteró que la disposición se aplicará a los trabajos que impliquen la ocupación de carriles en las vías señaladas durante las fechas establecidas.