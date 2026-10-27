MOP suspende trabajos en la Panamericana y otras vías de Panamá por las Fiestas Patrias 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la suspensión temporal de los trabajos y actividades que requieran la ocupación de carriles de circulación en importantes carreteras y avenidas del país, desde el sábado 31 de octubre hasta el jueves 5 de noviembre de 2026, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La medida busca mantener despejadas las vías durante este período, en el que se desarrollarán actividades conmemorativas en diferentes puntos del territorio nacional.

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¿En qué carreteras y avenidas se suspenderán los trabajos por Fiestas Patrias?

De acuerdo con el MOP, la suspensión temporal se aplicará en las siguientes vías:

Carretera Panamericana: desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas.

Autopista Arraiján-La Chorrera.

Sector Este: desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas.

Vía Transístmica.

Avenida Domingo Díaz.

Avenida Ricardo J. Alfaro.

Avenida José María Torrijos.

Avenida José Agustín Arango.

Avenida Simón Bolívar.

Avenida Israel.

Vía España.

Avenida Centenario.

Los trabajos y actividades que requieran la ocupación de carriles de circulación estarán suspendidos temporalmente desde el sábado 31 de octubre hasta el jueves 5 de noviembre, con motivo de la celebración de las fiestas patrias.



“Durante este período, las empresas contratistas… pic.twitter.com/RIkk2mFaB3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

MOP ordena mantener las vías despejadas durante los días patrios

“Durante este período, las empresas contratistas deberán mantener las vías despejadas de maquinaria, materiales y escombros, así como garantizar la señalización preventiva correspondiente para la seguridad de los usuarios”, indicó el Ministerio de Obras Públicas. “Durante este período, las empresas contratistas deberán mantener las vías despejadas de maquinaria, materiales y escombros, así como garantizar la señalización preventiva correspondiente para la seguridad de los usuarios”, indicó el Ministerio de Obras Públicas.

La institución reiteró que la disposición se aplicará a los trabajos que impliquen la ocupación de carriles en las vías señaladas durante las fechas establecidas.