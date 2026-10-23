MOP anuncia reducción de un carril en la vía Panamericana en Santiago de Veraguas

MOP anuncia reducción de un carril en la vía Panamericana en Santiago.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció que, del lunes 26 al sábado 31 de octubre de 2026, se realizará una reducción temporal de un carril en la carretera Panamericana, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, debido a trabajos de sondeo como parte de los estudios técnicos del proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste”.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, los trabajos se desarrollarán durante las 24 horas del día, frente al Hotel Piramidal y la estación Terpel, en Santiago de Veraguas.

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MOP: ¿Dónde y cuándo habrá reducción de carriles en la vía Panamericana?

El Ministerio de Obras Públicas detalló que las intervenciones se realizarán bajo las siguientes condiciones:

Fecha de inicio: lunes 26 de octubre de 2026.

Fecha de finalización: sábado 31 de octubre de 2026.

Horario: las 24 horas del día.

Ubicación: carretera Panamericana, frente al Hotel Piramidal y la estación Terpel, en Santiago de Veraguas.

Medida de tránsito: reducción temporal de un carril en el área de intervención.

Durante la ejecución de los trabajos, se contará con el apoyo de unidades de la Policía de Tránsito y banderilleros, quienes estarán encargados de orientar la circulación vehicular.

El MOP solicitó a los conductores atender las indicaciones del personal autorizado y transitar con precaución por la zona de trabajo.

Asimismo, indicó que los puntos de intervención estarán debidamente señalizados y contarán con las medidas de seguridad necesarias para proteger a conductores, peatones, residentes y trabajadores.