MEDUCA, diplomas falsos: decretan detención preventiva y domiciliaria a 20 aprehendidos

La audiencia de control de garantías por la Operación Credenciales 2.0, relacionada con una presunta red dedicada a la venta de diplomas falsos y plazas en el Ministerio de Educación (MEDUCA), concluyó con 13 órdenes de detención provisional y siete medidas de detención domiciliaria, además de la imputación de cargos a los implicados.

También se detallaron dos casos con obligación de reporte semanal, además de otras medidas cautelares.

La Operación Credenciales 2.0 es la continuación de una diligencia homónima realizada por el Ministerio Público, tras una denuncia presentada ante esta institución. La operación se llevó a cabo este mes en las provincias de Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste.

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La audiencia, que inició ayer, jueves 22 de octubre, finalizó a las 2:00 a. m. de este viernes 23, luego de la presentación de los elementos del Ministerio Público.

Operación Credenciales 2.0: Investigación sobre venta de diplomas falsos y plazas en el MEDUCA

En una investigación de la periodista Adelita Coriat, se detalló cómo los implicados promocionaban la elaboración de diplomas falsos en redes sociales, así como los costos de cada servicio.

Se espera que las aprehensiones continúen debido a la existencia de diversos casos relacionados y denunciados por la institución ante el Ministerio Público.