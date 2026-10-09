Ofrecían diplomas por WhatsApp: periodista revela lo que encontró al investigar

La periodista Adela Coriat, de ECO, brindó detalles de una investigación sobre la presunta venta de diplomas falsos en Panamá, en la que identificó ofertas de títulos universitarios, créditos académicos y certificaciones. Según explicó, las verificaciones realizadas permitieron establecer que al menos tres diplomas mostrados por los vendedores no habían sido emitidos por las universidades correspondientes.

Coriat explicó que, durante la investigación, tuvo acceso a un catálogo de diplomas que los vendedores compartían mediante WhatsApp como muestra de sus servicios. Algunos documentos contenían nombres visibles, lo que permitió iniciar un proceso de verificación.

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Adela Coriat, periodista de @EcoPanamaTV, brindó detalles de una investigación sobre la venta de diplomas, donde se pudo corroborar que incluso se ofrecían carreras de licenciatura con créditos y sus respectivas certificaciones. pic.twitter.com/h8dCBISmuk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

La periodista aseguró que consultó con las universidades correspondientes y pudo corroborar que tres de los títulos exhibidos no habían sido expedidos por esas instituciones.

También señaló que logró confirmar que una de las personas vinculadas a los diplomas investigados había obtenido un empleo. Para verificar esa información, contactó a la empresa correspondiente, aunque no precisó si el documento cuestionado fue utilizado para conseguir el puesto.

¿Qué tipo de documentos se ofrecían?

De acuerdo con la investigación periodística, las ofertas incluían diplomas de licenciatura acompañados de supuestos créditos académicos y certificaciones.

Coriat advirtió sobre la facilidad con la que, según los hallazgos de su investigación, se ofrecen este tipo de documentos en el país.

La periodista destacó la importancia de comprobar la autenticidad de los títulos académicos, especialmente cuando se presentan como requisitos para acceder a oportunidades laborales.