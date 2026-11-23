El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de agroferias para este lunes 23 de noviembre de 2026, con una jornada de venta de alimentos a precios accesibles en la provincia de Panamá Oeste. La actividad comenzará a las 8:00 a.m., por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano y llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá agroferias del IMA este martes 24 de noviembre?
Panamá Oeste
- Lugar: Cancha El Hatillo
- Corregimiento: Barrio Balboa
- Distrito: La Chorrera
Comarca Ngäbe Buglé
- Lugar: Comunidad de Mreeni
- Distrito: Müna
¿Qué llevar para comprar en las agroferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.