El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias 2026 comenzarán el martes 1 de diciembre, de manera simultánea, en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, donde los consumidores podrán adquirir la tradicional bolsa navideña por B/.15.00, que incluye un jamón picnic nacional y otros productos para las celebraciones de fin de año.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, informó que el programa llegará a 163 localidades del país, incluidas comunidades insulares, durante un recorrido nacional de 23 días.

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¿Dónde iniciarán las Naviferias 2026 en Panamá?

De acuerdo con el calendario anunciado por el IMA, las primeras jornadas de las Naviferias se realizarán el martes 1 de diciembre de 2026 en tres provincias: Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Estas provincias serán las primeras en recibir el programa, que posteriormente continuará su recorrido por el resto del territorio nacional.

El IMA informó que este año pondrá a disposición del público 500,000 piezas de jamón picnic nacional para las Naviferias.

¿Qué productos incluirá la bolsa navideña de B/.15 del IMA?

La bolsa navideña mantendrá su precio de B/.15.00 e incluirá 16 productos alimenticios:

1 jamón picnic nacional

10 libras de arroz

1 botella de aceite

2 latas de guandú

1 paquete de sal

1 paquete de azúcar

1 paquete de maíz pilado

1 paquete de pasitas

1 tripack de sazonadores

1 paquete de sazonador de jamón

1 paquete de aceitunas verdes

1 lata de vegetales mixtos

1 lata de piña en rodajas

1 paquete de mostaza

1 paquete de mayonesa

1 rosca de pan

Murillo Robles explicó que los productos tienen un valor comercial estimado de B/.51.69, por lo que adquirirlos mediante las Naviferias por B/.15.00 representaría un ahorro de B/.36.69 para los consumidores.

IMA recomienda llevar bolsas reutilizables a las Naviferias

El director del IMA hizo un llamado a los ciudadanos para que lleven bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras, debido a que los productos de la bolsa navideña serán entregados en dos empaques.

La institución indicó que las Naviferias 2026 tendrán una duración de 23 días y llegarán a 163 localidades, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles durante la temporada navideña.