El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias 2026 comenzarán el martes 1 de diciembre, de manera simultánea, en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, donde los consumidores podrán adquirir la tradicional bolsa navideña por B/.15.00, que incluye un jamón picnic nacional y otros productos para las celebraciones de fin de año.
¿Dónde iniciarán las Naviferias 2026 en Panamá?
De acuerdo con el calendario anunciado por el IMA, las primeras jornadas de las Naviferias se realizarán el martes 1 de diciembre de 2026 en tres provincias: Chiriquí, Los Santos y Herrera.
Estas provincias serán las primeras en recibir el programa, que posteriormente continuará su recorrido por el resto del territorio nacional.
El IMA informó que este año pondrá a disposición del público 500,000 piezas de jamón picnic nacional para las Naviferias.
¿Qué productos incluirá la bolsa navideña de B/.15 del IMA?
La bolsa navideña mantendrá su precio de B/.15.00 e incluirá 16 productos alimenticios:
-
1 jamón picnic nacional
10 libras de arroz
1 botella de aceite
2 latas de guandú
1 paquete de sal
1 paquete de azúcar
1 paquete de maíz pilado
1 paquete de pasitas
1 tripack de sazonadores
1 paquete de sazonador de jamón
1 paquete de aceitunas verdes
1 lata de vegetales mixtos
1 lata de piña en rodajas
1 paquete de mostaza
1 paquete de mayonesa
1 rosca de pan
Murillo Robles explicó que los productos tienen un valor comercial estimado de B/.51.69, por lo que adquirirlos mediante las Naviferias por B/.15.00 representaría un ahorro de B/.36.69 para los consumidores.
IMA recomienda llevar bolsas reutilizables a las Naviferias
El director del IMA hizo un llamado a los ciudadanos para que lleven bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras, debido a que los productos de la bolsa navideña serán entregados en dos empaques.
La institución indicó que las Naviferias 2026 tendrán una duración de 23 días y llegarán a 163 localidades, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles durante la temporada navideña.