AGROFERIAS DEL IMA @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas jornadas de Agroferias para el lunes 23 y martes 24 de noviembre de 2026, en la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe-Buglé. Los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles, con atención desde las 8:00 a. m. hasta agotar existencias.

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¿Dónde serán las Agroferias del IMA el lunes 23 de noviembre? Panamá Oeste: Parque de Llanito Verde, corregimiento de Hurtado, distrito de La Chorrera. Hora: 8:00 a. m.

Agroferias del IMA para el martes 24 de noviembre Para el martes se han programado dos jornadas simultáneas: Panamá Oeste: Cancha de El Hatillo, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera. Hora: 8:00 a. m.

Comarca Ngäbe-Buglé: comunidad de Mreeni, distrito de Müna. Hora: 8:00 a. m.

¿Qué deben llevar los compradores a las Agroferias? Aquí están las agroferias del IMA programadas para iniciar la semana.

Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #GobiernoNacional pic.twitter.com/vcST4Jd9Jb — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 21, 2026 El IMA recordó que los asistentes deben cumplir con los siguientes requisitos: Cédula de identidad personal: presentar el documento al momento de realizar las compras.

Bolsas reutilizables: llevar sus propias bolsas para transportar los alimentos adquiridos. Las jornadas se mantendrán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano a los puntos de venta.