El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas jornadas de Agroferias para el lunes 23 y martes 24 de noviembre de 2026, en la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe-Buglé. Los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles, con atención desde las 8:00 a. m. hasta agotar existencias.
¿Dónde serán las Agroferias del IMA el lunes 23 de noviembre?
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Panamá Oeste: Parque de Llanito Verde, corregimiento de Hurtado, distrito de La Chorrera.
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Hora: 8:00 a. m.
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Agroferias del IMA para el martes 24 de noviembre
Para el martes se han programado dos jornadas simultáneas:
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Panamá Oeste: Cancha de El Hatillo, corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.
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Hora: 8:00 a. m.
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Comarca Ngäbe-Buglé: comunidad de Mreeni, distrito de Müna.
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Hora: 8:00 a. m.
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¿Qué deben llevar los compradores a las Agroferias?
El IMA recordó que los asistentes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Cédula de identidad personal: presentar el documento al momento de realizar las compras.
Bolsas reutilizables: llevar sus propias bolsas para transportar los alimentos adquiridos.
Las jornadas se mantendrán hasta agotar existencias, por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano a los puntos de venta.