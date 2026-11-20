El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ), Nilo Murillo, anunció que cerca de 15 mil familias afectadas por el sismo del 9 de octubre recibirán gratuitamente una bolsa navideña con 16 productos, incluido un jamón picnic. La iniciativa beneficiará a hogares de las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera.

Murillo explicó que la entrega busca apoyar a las familias damnificadas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además, hizo un llamado a las personas que no necesiten esta ayuda para que permitan que los recursos lleguen a quienes realmente fueron afectados por el movimiento sísmico.

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Las cerca de 15 mil familias afectadas por el sismo del 9 de octubre recibirán sin costo la Bolsa Navideña del @IMA_Pma, que cuenta con 16 productos, incluyendo un jamón picnic. pic.twitter.com/6snXS55OtX — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

Naviferias 2026 comenzarán el 1 de diciembre en tres provincias

El director del IMA confirmó que las Naviferias 2026 iniciarán el martes 1 de diciembre, de manera simultánea, en las provincias de:

Chiriquí

Los Santos

Herrera

El operativo tendrá una duración de 23 días y contempla llegar a 163 localidades del país, incluidas comunidades insulares.

Para estas jornadas, el IMA pondrá a disposición de los consumidores 500,000 piezas de jamón picnic de producción nacional.

¿Cuánto costará la bolsa navideña del IMA en 2026?

Murillo reiteró que la bolsa navideña mantendrá su precio de B/.15.00 para el público general y contendrá 16 productos tradicionales utilizados en las celebraciones de fin de año.

Según las estimaciones presentadas por el IMA, estos mismos productos tendrían un costo aproximado de B/.51.69 en el comercio local, por lo que las familias que adquieran la bolsa en las Naviferias obtendrían un ahorro estimado de B/.36.69.

El funcionario destacó que esta iniciativa responde a un compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino, y busca contribuir al presupuesto de los hogares panameños durante la temporada navideña.