El Minsa habilitará una jornada de carnets verde y blanco.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció una jornada para la tramitación de los carnés blanco y verde, para manipuladores de alimentos programada para este sábado 21 de noviembre de 2026, en el Centro de Salud de Curundú.

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La atención comenzará a partir de las 6:30 a.m. y contará con cupos ilimitados, según la información divulgada por la entidad.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el carné blanco?

Las personas interesadas en obtener el carné blanco deberán presentar los siguientes documentos:

Copia de la cédula de identidad personal o pasaporte.

Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente identificado con los datos del solicitante.

Tarjeta de vacunación.

Dos fotografías tamaño carné.

Costo: B/.25.00.

La jornada se desarrollará en el Centro de Salud de Curundú. @minsa

¿Qué documentos se necesitan para el carné verde?

Para tramitar el carné verde, los interesados deberán presentar:

Copia de la cédula de identidad personal o pasaporte.

Dos fotografías tamaño carné.

Original y copia del carné blanco.

Costo: B/.15.00.

¿Dónde y a qué hora será la jornada?

La jornada se desarrollará en el Centro de Salud de Curundú, a partir de las 6:30 a.m.

El Minsa informó que los cupos serán ilimitados, por lo que los interesados podrán acudir para realizar el trámite correspondiente.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los interesados llevar todos los documentos solicitados para facilitar el proceso de tramitación y evitar contratiempos durante la jornada.