Dos movimientos sísmicos de magnitudes 4.6 y 4.4 fueron reportados este viernes 20 de noviembre de 2026 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Los eventos se localizaron al este de Tonosí, en la península de Azuero, y en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, al noreste de La Palma, en Darién.
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¿Dónde ocurrieron los sismos de hoy en Panamá?
Según los reportes del Instituto de Geociencias, los eventos presentan las siguientes características:
Sismo al este de Tonosí
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Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.
Hora: 9:15:29 a.m.
Magnitud: 4.6.
Profundidad: 5 kilómetros.
Ubicación: 35 kilómetros al este de Tonosí.
Estado del reporte: preliminar.
Sismo en la región fronteriza de Panamá y Colombia
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Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.
Hora: 6:42:26 a.m.
Magnitud: 4.4.
Profundidad: 10 kilómetros.
Ubicación: 50 kilómetros al noreste de La Palma, Darién.
Estado del reporte: revisado.
Los datos del primer movimiento podrían ser ajustados por el Instituto de Geociencias, debido a que el informe todavía tiene carácter preliminar.