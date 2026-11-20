Dos sismos se registran en Panamá este viernes

Dos movimientos sísmicos de magnitudes 4.6 y 4.4 fueron reportados este viernes 20 de noviembre de 2026 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Los eventos se localizaron al este de Tonosí, en la península de Azuero, y en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, al noreste de La Palma, en Darién.

El movimiento más reciente ocurrió a las 9:15 a.m., con una magnitud preliminar de 4.6 y una profundidad de 5 kilómetros, a 35 kilómetros al este de Tonosí.

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¿Dónde ocurrieron los sismos de hoy en Panamá?

Según los reportes del Instituto de Geociencias, los eventos presentan las siguientes características:

Sismo al este de Tonosí

Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.

Hora: 9:15:29 a.m.

Magnitud: 4.6.

Profundidad: 5 kilómetros.

Ubicación: 35 kilómetros al este de Tonosí.

Estado del reporte: preliminar.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-11-20

Hora: 9:15:28AM hora local

Magnitud: 4.6

Profundidad: 6km

Localizado en Panamá a 24km al este de Tonosí pic.twitter.com/ZFLPW0tN9d — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) November 20, 2026

Sismo en la región fronteriza de Panamá y Colombia

Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026.

Hora: 6:42:26 a.m.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 10 kilómetros.

Ubicación: 50 kilómetros al noreste de La Palma, Darién.

Estado del reporte: revisado.

Los datos del primer movimiento podrían ser ajustados por el Instituto de Geociencias, debido a que el informe todavía tiene carácter preliminar.