Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplan con las condiciones establecidas pueden solicitar un reembolso de hasta B/.100 por la adquisición de prótesis dentales. El beneficio reconoce el 50% del costo, con un valor máximo de referencia de B/.200, y puede solicitarse nuevamente después de cinco años.

El monto que recibe cada beneficiario depende del costo de la prótesis dental y no necesariamente alcanza el máximo de B/.100. Los gastos que superen el límite reconocido por la institución deberán ser asumidos por el solicitante.

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¿Quiénes pueden solicitar el reembolso de prótesis dentales de la CSS?

De acuerdo con las disposiciones de la CSS, el beneficio está dirigido a:

Jubilados y pensionados a cargo del Estado.

Pensionados por vejez.

Pensionados por invalidez.

Pensionados por incapacidad permanente absoluta de Riesgos Profesionales.

Pensionados por incapacidad permanente parcial de Riesgos Profesionales que no estén trabajando.

Requisitos para solicitar el beneficio de prótesis dentales

Los jubilados y pensionados interesados deberán presentar:

Receta médica original expedida por un odontólogo.

Original y copia de la factura fiscal o electrónica , emitida a nombre del beneficiario y conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Original y copia de la cédula de identidad personal o carné de Seguro Social para extranjeros, cuando corresponda.

Original y copia del talonario de cheque, comprobante de pago o certificación , en el caso de jubilados del Estado.

Formulario de Solicitud de Beneficios de Prótesis Dental, debidamente completado.

Si la prótesis dental fue adquirida en el extranjero, los documentos deberán estar apostillados o contar con la certificación consular correspondiente. Cuando estén redactados en otro idioma, será necesaria su traducción al español por un traductor público autorizado.

¿Cuánto tiempo tienen los jubilados para solicitar el reembolso?

La CSS establece un plazo de un año desde la fecha de adquisición de la prótesis dental para presentar la solicitud de reembolso, conforme al artículo 150 del Texto Único de la Ley 51.

Además, los beneficiarios podrán solicitar nuevamente este beneficio cada cinco años, contados desde la fecha de la última solicitud pagada.

Los interesados pueden consultar los requisitos y procedimientos en el sitio oficial de la Caja de Seguro Social.