La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) estableció una medida que prohíbe la suspensión del servicio de energía eléctrica durante 60 días en comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá. La disposición busca beneficiar a los residentes de las zonas damnificadas en cuatro provincias del país.

La medida está dirigida a comunidades de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, donde el movimiento sísmico provocó afectaciones y dejó a familias enfrentando las consecuencias del desastre natural.

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¿En qué provincias no podrán suspender el servicio eléctrico durante 60 días?

La @AsepPanama emitió una resolución en la que establece medidas para proteger a clientes afectados por el terremoto, entre ellas un periodo de 60 días durante el cual las empresas distribuidoras no podrán suspender el servicio por falta de pago.



“Para efectos de la facturación,… pic.twitter.com/UrBHImq3Tt — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

Según la información de la ASEP, las provincias contempladas son:

Veraguas.

Herrera.

Los Santos.

Coclé.

La prohibición de cortes de electricidad se aplicará a las comunidades afectadas por el terremoto, por lo que no debe interpretarse como una suspensión general de los cortes del servicio para todos los usuarios de estas provincias.

La medida tendrá una duración de 60 días, conforme a las condiciones establecidas por la ASEP.