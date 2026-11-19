El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias 2026 podrían comenzar durante la primera semana de diciembre, con la venta de cajas navideñas a B/.15.00, que incluirán jamón picnic, arroz, guandú y otros alimentos tradicionales de las celebraciones de fin de año.

La institución informó que el programa contempla llegar a más de 160 poblaciones a nivel nacional, con el objetivo de facilitar a las familias panameñas el acceso a productos para las festividades navideñas.

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¿Qué productos incluirá la caja navideña del IMA en 2026?

De acuerdo con la información divulgada por el IMA, cada caja navideña tendrá un costo de B/.15.00 e incluirá los siguientes productos:

Jamón picnic

Azúcar

Sal

10 libras de arroz

Vegetales mixtos

Guandú

Piña

Aceite

Mostaza

Aderezo

Maíz

Mayonesa

Pasitas

Rosca de huevo

Especias, como pimienta y orégano, entre otras

Estos productos forman parte de la oferta anunciada por la institución para las Naviferias de este año.

¿Cuándo comienzan las Naviferias 2026 y dónde se realizarán?

El IMA indicó que las Naviferias posiblemente iniciarán durante la primera semana de diciembre de 2026.

Aunque todavía no se ha confirmado un calendario detallado de fechas y lugares, la institución contempla desarrollar estas jornadas en más de 160 poblaciones del país.

Para la ejecución del programa, también se anunció la adquisición de 500,000 unidades de jamón picnic, que formarán parte de la oferta navideña.