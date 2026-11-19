El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , en coordinación con la Caja de Ahorros, anunció una jornada de entrega de 5,138 tarjetas PUNCH en la comarca Guna Yala, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026. El operativo está dirigido a beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y otros programas de becas institucionales.

De acuerdo con la información divulgada, la jornada beneficiará a 9,920 estudiantes y se desarrollará en un horario de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía. Sin embargo, las entidades establecieron una condición indispensable para retirar la tarjeta: el beneficiario debe tener saldo reflejado en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

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¿Cuándo entregarán las tarjetas PUNCH del IFARHU en Guna Yala?

La distribución se realizará durante cuatro días:

Lunes 23 de noviembre de 2026.

Martes 24 de noviembre de 2026.

Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Jueves 26 de noviembre de 2026.

Horario: de 7:00 a. m. a 12:00 mediodía.

Antes de acudir, los beneficiarios deben verificar que el saldo aparezca disponible en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, ya que únicamente quienes cumplan esta condición podrán retirar sus tarjetas durante el operativo.

Un total de 5,138 tarjetas PUNCH serán entregadas en la comarca Guna Yala, para beneficiar a 9,920 estudiantes que reciben el PASE-U y otros programas de becas del IFARHU.



La jornada de entrega, que se realiza en coordinación con la Caja de Ahorros, se llevará a cabo del lunes pic.twitter.com/JZGlI4GfBN — IFARHU (@IFARHU) November 18, 2026

¿Qué documentos se necesitan para retirar la tarjeta PUNCH?

El IFARHU y la Caja de Ahorros establecieron las siguientes indicaciones para los acudientes:

Cédula vigente: presentar el documento de identidad personal del acudiente, en buen estado.

Verificación de saldo: comprobar previamente que el beneficiario tenga saldo reflejado en la aplicación PUNCH.

Asistencia: no es necesario llevar al estudiante ni acudir con acompañantes.

Las entidades recomiendan verificar la información antes de trasladarse a los centros de distribución para evitar viajes innecesarios.

La jornada forma parte de las acciones coordinadas entre el IFARHU y la Caja de Ahorros para facilitar la entrega de tarjetas a estudiantes beneficiarios de los programas de asistencia educativa y becas.