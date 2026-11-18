El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 realizará una jornada de entrega de tarjetas a beneficiarios de la comarca Guna Yala. La institución aclaró que únicamente podrán retirar sus tarjetas quienes tengan saldo reflejado en la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

La entidad recomendó a los beneficiarios verificar previamente su saldo en la aplicación para confirmar si pueden acudir a retirar su tarjeta durante las fechas anunciadas.

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Un total de 5,138 tarjetas PUNCH serán entregadas en la comarca Guna Yala, para beneficiar a 9,920 estudiantes que reciben el PASE-U y otros programas de becas del IFARHU.



La jornada de entrega, que se realiza en coordinación con la Caja de Ahorros, se llevará a cabo del lunes pic.twitter.com/JZGlI4GfBN — IFARHU (@IFARHU) November 18, 2026

¿Cuáles son los requisitos para retirar la tarjeta del IFARHU en Guna Yala?

Según el comunicado oficial, los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Verificar su saldo: comprobar que tengan dinero reflejado en la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

Presentar su cédula: llevar el documento de identidad en buen estado.

Acudir durante las fechas anunciadas: del 23 al 26 de noviembre de 2026.

El IFARHU enfatizó que solo podrán retirar sus tarjetas los beneficiarios que tengan saldo disponible en la aplicación Punch.

¿Cuándo comienza la entrega de tarjetas del IFARHU en Guna Yala?

La jornada está programada para las siguientes fechas: