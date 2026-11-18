El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 realizará una jornada de entrega de tarjetas a beneficiarios de la comarca Guna Yala. La institución aclaró que únicamente podrán retirar sus tarjetas quienes tengan saldo reflejado en la aplicación Punch by Caja de Ahorros.
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¿Cuáles son los requisitos para retirar la tarjeta del IFARHU en Guna Yala?
Según el comunicado oficial, los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:
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Verificar su saldo: comprobar que tengan dinero reflejado en la aplicación Punch by Caja de Ahorros.
Presentar su cédula: llevar el documento de identidad en buen estado.
Acudir durante las fechas anunciadas: del 23 al 26 de noviembre de 2026.
El IFARHU enfatizó que solo podrán retirar sus tarjetas los beneficiarios que tengan saldo disponible en la aplicación Punch.
¿Cuándo comienza la entrega de tarjetas del IFARHU en Guna Yala?
La jornada está programada para las siguientes fechas:
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Lunes 23 de noviembre de 2026
Martes 24 de noviembre de 2026
Miércoles 25 de noviembre de 2026
Jueves 26 de noviembre de 2026