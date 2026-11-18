Las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 provocaron reportes de inundaciones y acumulación de agua en varias calles de la ciudad de Panamá, entre ellas la avenida México, Marbella, Obarrio, avenida Balboa y avenida Frangipani, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones.
¿Qué calles de Panamá están afectadas por las lluvias?
Entre los sectores donde se reportan acumulaciones de agua se encuentran:
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Avenida México.
Marbella.
Obarrio.
Avenida Balboa.
Avenida Frangipani.
IMHPA pronosticó lluvias para este miércoles
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) había previsto precipitaciones aisladas durante la tarde en sectores de Panamá centro y otras regiones del país.
La institución también publicó este miércoles un aviso por lluvias de variada intensidad y aguaceros aislados con tormentas.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante los reportes de las autoridades y tomar precauciones mientras persistan las precipitaciones.