Las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 provocaron reportes de inundaciones y acumulación de agua en varias calles de la ciudad de Panamá, entre ellas la avenida México, Marbella, Obarrio, avenida Balboa y avenida Frangipani, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones.

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¿Qué calles de Panamá están afectadas por las lluvias?

Entre los sectores donde se reportan acumulaciones de agua se encuentran:

Avenida México.

Marbella.

Obarrio.

Avenida Balboa.

Avenida Frangipani.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores evitar las vías inundadas, utilizar rutas alternas cuando sea posible y no intentar cruzar calles con acumulaciones importantes de agua.

La avenida Frangipani se encuentra inundada tras la lluvia de esta tarde.

Se recomienda a los conductores evitar esta ruta. pic.twitter.com/8CwykiXI4q — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

IMHPA pronosticó lluvias para este miércoles

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) había previsto precipitaciones aisladas durante la tarde en sectores de Panamá centro y otras regiones del país.

La institución también publicó este miércoles un aviso por lluvias de variada intensidad y aguaceros aislados con tormentas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante los reportes de las autoridades y tomar precauciones mientras persistan las precipitaciones.