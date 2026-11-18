El mercado de videojuegos móviles en Panamá podría alcanzar ingresos de US$45.17 millones para 2027, según una proyección de Statista divulgada en 2024, que estimaba un crecimiento anual del 8.27 %. La expectativa de expansión del sector coincide con el interés generado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) .

Este miércoles 18 de noviembre, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, participó en una actividad dedicada al videojuego GTA VI en Paitilla, donde utilizó una pantalla gigante para jugar la nueva entrega de Rockstar Games, cuyo estreno mundial está programado para el jueves 19 de noviembre.

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Mayer Mizrachi juega GTA VI antes de su lanzamiento oficial

La actividad llamó la atención de ciudadanos y usuarios de redes sociales, debido a la expectativa que rodea el lanzamiento del videojuego, uno de los más esperados de la industria.

Mizrachi ha manifestado su interés en promover actividades relacionadas con los videojuegos y fomentar el desarrollo de la comunidad gamer en Panamá.

GTA VI llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, según la información publicada por Rockstar Games.

¿Cuánto dinero podría generar la industria gamer en Panamá?

Las estimaciones difundidas por Statista en 2024 situaban los ingresos del mercado panameño de videojuegos móviles en US$35.59 millones para ese año, con una proyección de US$45.17 millones para 2027.

El crecimiento previsto responde al desarrollo del mercado de juegos para dispositivos móviles y a la expansión del acceso a teléfonos inteligentes.

Estas cifras corresponden específicamente al segmento de videojuegos móviles, por lo que no representan necesariamente los ingresos totales de toda la industria de videojuegos en Panamá.