Grand Theft Auto VI (GTA 6) es la nueva entrega de la popular saga de videojuegos de acción y mundo abierto desarrollada por Rockstar Games. Su lanzamiento está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos en el estado ficticio de Leonida.

El videojuego supone el regreso a Vice City, una ciudad inspirada en Miami, y promete una experiencia de exploración, conducción y acción criminal en un entorno de gran escala. La historia gira alrededor de una pareja que termina involucrada en una conspiración después de que un golpe salga mal.

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¿Cómo será la historia de GTA 6 y quiénes son sus protagonistas?

GTA 6 sigue a Lucía Caminos, una mujer que busca cambiar su vida después de salir de prisión, y Jason Duval, un hombre con antecedentes militares que ha trabajado para traficantes de drogas.

Ambos deberán enfrentarse a distintas organizaciones criminales mientras intentan sobrevivir en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos.

La relación entre los protagonistas recuerda a la de Bonnie y Clyde, debido a su vínculo sentimental y su participación en actividades delictivas.

¿Qué se sabe de la jugabilidad de GTA 6?

GTA 6 mantendrá la esencia de mundo abierto que caracteriza a Grand Theft Auto, permitiendo explorar escenarios urbanos y naturales, conducir vehículos y participar en misiones vinculadas con la historia criminal de sus protagonistas.

Entre los aspectos conocidos del videojuego destacan:

Mundo abierto: exploración de Vice City y otras regiones del estado de Leonida.

Dos protagonistas: Jason y Lucía serán los personajes centrales de la historia.

Misiones criminales: la trama incluye atracos, persecuciones y enfrentamientos.

Entornos variados: ciudades, playas, carreteras y zonas naturales.

Realismo visual: Rockstar ha mostrado escenarios detallados, vehículos y una amplia variedad de personajes.

Sátira social: el videojuego conserva elementos de humor negro y crítica a distintos aspectos de la sociedad contemporánea.

La saga Grand Theft Auto se caracteriza por combinar una historia principal con actividades secundarias y exploración libre. Sin embargo, no todas las mecánicas específicas de GTA 6 han sido detalladas oficialmente.

¿Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible?

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La edición estándar tiene un precio anunciado de $79.99 en Estados Unidos, mientras que la edición Ultimate cuesta $99.99.

El juego estará disponible inicialmente en las consolas anunciadas. Hasta el momento, no se ha comunicado una fecha oficial de lanzamiento para computadoras.

GTA 6 llega después del éxito de Grand Theft Auto V, publicado en 2013, y representa una de las entregas más esperadas de la industria de los videojuegos.

FUENTE: EFE