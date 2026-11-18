El Órgano Judicial de Panamá informó que se encuentran disponibles convocatorias para integrar el banco de datos de aspirantes a cargos en la jurisdicción civil, en las sedes de Panamá, Chiriquí y Veraguas. Las personas interesadas pueden consultar los puestos, requisitos y salarios, así como realizar su postulación a través de una plataforma digital.
¿Cómo aplicar a las convocatorias de empleo del Órgano Judicial?
Los interesados en postularse deben seguir estos pasos:
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Ingresar al portal de convocatorias del Órgano Judicial.
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Seleccionar el puesto laboral de interés.
Revisar la descripción del cargo, los requisitos y el salario correspondiente.
Crear una cuenta en el sistema del banco de datos del Órgano Judicial.
Completar el registro y enviar su hoja de vida mediante la plataforma.
Para crear una cuenta, los aspirantes deben acceder al siguiente enlace oficial: Registro de aspirantes del Órgano Judicial
Vacantes para trabajar en el Órgano Judicial
Asistente administrativo
- Regiones: Chiriquí y Veraguas
- Salario: B/. 1,350.00
Especialista en análisis de procesos de trabajo
- Regiones: Chiriquí, Panamá y Veraguas.
- Salario: Chiriquí y Veraguas: B/. 1,800.00
- Salario: Panamá: B/. 2,000.00
Oficial Mayor I
- Regiones: Chiriquí y Veraguas
- Salario: B/. 1,125.00
Oficial Mayor II
- Regiones: Chiriquí vs. Veraguas
- Salario: B/. 1,225.00
Oficial Mayor II
- Regiones: Chiriquí y Veraguas
- Salario: B/. 1,225.00
Auxiliar de la oficina judicial civil
- Regiones: Chiriquí y Veraguas
- Salario: B/. 1,225.00
Aguacil ejecutor (circuital)
- Regiones: Chiriquí
- Salario: B/. 2,050.00
Alguacil ejecutor (municipal)
- Regiones: Veraguas
- Salario: B/. 1,450.00