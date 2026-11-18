Paco de beca por tarjeta PUNCH

Los beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad que utilizan la tarjeta PUNCH de Caja de Ahorros pueden realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos, siempre que tengan habilitada esta función y hayan configurado su número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos.

La entidad bancaria informó que cada retiro tiene un costo de B/.2.00 más el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), tanto en cajeros de Caja de Ahorros como de otros bancos, según las condiciones divulgadas.

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Contenido de interés: Tarjeta PUNCH: Caja de Ahorros explica los cuatro pasos para activar el PIN

¿Cuánto dinero se puede retirar con la tarjeta PUNCH?

Caja de Ahorros estableció las siguientes condiciones para las transacciones:

Costo por retiro: B/.2.00 más ITBMS.

Monto mínimo: B/.5.00 por transacción.

Monto máximo: B/.500.00 por transacción.

Cantidad permitida: hasta cinco retiros diarios.

Cajeros disponibles: Caja de Ahorros y otros bancos de la red local.

La función está disponible exclusivamente para beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad. No aplica para estudiantes del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

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¿Cómo activar el PIN para retirar dinero de la tarjeta PUNCH?

Para habilitar los retiros en efectivo, los estudiantes deben ingresar a la aplicación PUNCH y seguir estos pasos:

Acceder a la sección «Mi tarjeta» .

Verificar que la tarjeta se encuentre activa.

Seleccionar «Solicitar PIN para retiros en ATM» .

Ingresar una clave de cuatro dígitos y presionar «Crear PIN» .

Seleccionar «Aceptar» para finalizar.

El PIN se utiliza para realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos. Según las indicaciones divulgadas, no es necesario ingresarlo para efectuar pagos habituales con la tarjeta en comercios.

Por seguridad, Caja de Ahorros recomienda no compartir la clave ni utilizar combinaciones fáciles de identificar.

En caso de sospechar que otra persona conoce el PIN, el usuario puede activar la opción «Bloqueo temporal de tarjeta» en la aplicación y comunicarse con la entidad bancaria.

Para consultas, los beneficiarios pueden llamar al 800-2252 o utilizar los canales oficiales de atención de Caja de Ahorros.