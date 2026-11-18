El Consejo de Gabinete aprobó este martes 17 de noviembre de 2026 la Resolución 153-26, mediante la cual se ordena el cierre del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) y su Secretaría Técnica, como parte de las medidas de reorganización, reestructuración y reducción del Estado que adelanta el Gobierno Nacional .

La decisión deroga en su totalidad la Resolución de Gabinete No. 114 del 23 de agosto de 2016, que aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y estableció el CONAGUA y su Secretaría Técnica.

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¿Por qué el Gobierno decidió cerrar CONAGUA?

De acuerdo con la resolución aprobada, la medida responde a las acciones de reorganización administrativa que desarrolla el Gobierno Nacional para reducir y reestructurar entidades y dependencias estatales.

La derogación también comprende las modificaciones realizadas a la resolución original mediante:

Resolución de Gabinete No. 43 del 11 de abril de 2017.

Resolución de Gabinete No. 60 del 3 de julio de 2019.

Con esta decisión, quedan sin efecto las disposiciones contenidas en la Resolución de Gabinete No. 114 de 2016 y sus modificaciones.

¿Qué pasará con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica?

La resolución derogada también fue el instrumento mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica.

Sin embargo, la información divulgada no precisa si el Gobierno presentará un nuevo plan, trasladará las funciones de CONAGUA a otra entidad o establecerá un mecanismo alternativo de coordinación de la política hídrica.

Tampoco se han detallado los procedimientos administrativos ni los plazos para ejecutar el cierre del consejo y su Secretaría Técnica.