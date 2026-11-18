Sismo del 9 de octubre

Más de 20 proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras y puentes forman parte del informe presentado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ante el Consejo de Gabinete, para atender los daños provocados por el sismo del pasado 9 de octubre en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) explicó que se contemplan aproximadamente B/.10 millones para intervenciones en las tres provincias y otros B/.4 millones para atender seis puntos críticos en la comarca.

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¿Qué carreteras serán intervenidas tras el sismo del 9 de octubre?

El MOP identificó varios tramos viales que requieren estudios, rehabilitación o construcción de soluciones para restablecer las condiciones de circulación.

Entre los proyectos anunciados se encuentran:

Carretera Atalaya-Mariato-Quebro-Arenas-Las Flores: se identificaron ocho puntos críticos. Actualmente se desarrollan estudios geofísicos, geológicos y geotécnicos, además del diseño de soluciones, por B/.107,374.50.

Carretera Tonosí-Búcaro: rehabilitación de 12 puntos críticos por B/.3,325,693.07.

Carretera Macaracas-Tonosí: atención de puntos críticos por B/.265,764.32. El pliego de cargos para la licitación de rehabilitación se publicará, según lo previsto, en diciembre de 2026.

Carretera Tonosí-Playa Venado: se recibieron dos propuestas para las reparaciones, actualmente en evaluación.

Las Tablas y Tonosí: estudios y diseños de soluciones inmediatas para nueve puntos críticos, por B/.146,857.50.

Cerro El Tijera, Ocú: intervención de un punto crítico por B/.642,321.00.

Zapotillo, distrito de Las Palmas, Veraguas: solución de un punto crítico por B/.414,105.62.

MOP contempla rehabilitación de puentes en Los Santos

El informe también incluye intervenciones en varios puentes vehiculares de la provincia de Los Santos:

Puente sobre el río Oria: B/.472,200.42.

Puente sobre el río Agua Buena: B/.194,857.13.

Puente sobre el río Tonosí: B/.364,612.34.

Puentes sobre la quebrada Los Ranchos, río Agua Buena 2, río Viejo Izquierdo, río Viejo Derecho, río Joaquín y río Quema: B/.771,325.52 en conjunto.

Las intervenciones buscan atender las afectaciones registradas en la infraestructura vial y mejorar las condiciones de tránsito en las comunidades impactadas por el movimiento sísmico.

Comarca Ngäbe Buglé recibirá B/.4 millones para puntos críticos

El ministro Andrade informó que se prevé destinar aproximadamente B/.4 millones a seis puntos críticos en la comarca Ngäbe Buglé.

Sin embargo, el informe divulgado no detalla las ubicaciones específicas de esas intervenciones ni las fechas previstas para su ejecución.

El MOP continuará con los estudios, evaluaciones y procesos de contratación correspondientes a los distintos proyectos anunciados.