Un sismo de magnitud preliminar 5.0 fue reportado este martes 17 de noviembre de 2026, a las 1:02 p.m., según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). El movimiento telúrico se localizó a 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
¿Dónde se registró el sismo de magnitud 5.0 en Panamá?
Los datos proporcionados por el Instituto de Geociencias son los siguientes:
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Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.
Hora: 1:02 p.m.
Magnitud preliminar: 5.0.
Profundidad: 10 kilómetros.
Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, Los Santos.
Por el momento, no se ha proporcionado información sobre posibles daños materiales o personas afectadas por el movimiento sísmico.
Los datos de magnitud y localización son preliminares y podrían actualizarse conforme avancen las evaluaciones del Instituto de Geociencias.