El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento de medicamentos vitales debido al incumplimiento de proveedores en la adquisición de 60 renglones de fármacos. El funcionario señaló que la institución cuenta con reservas para un mínimo de 30 días y que no se descarta implementar medidas de racionamiento.

Las declaraciones se dieron durante la presentación de Panamá como hub farmacéutico y de dispositivos médicos, donde Mon explicó que los incumplimientos podrían provocar que se agoten las reservas de algunos medicamentos utilizados en tratamientos de pacientes con condiciones delicadas de salud.

¿Qué medicamentos podrían escasear en la CSS?

Entre los medicamentos afectados por los incumplimientos se encuentran fármacos utilizados por pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas, así como aquellos destinados al control de la presión arterial, entre otros.

Mon advirtió que la situación requiere medidas para garantizar la disponibilidad de estos tratamientos mientras se atienden los problemas de suministro.

CSS anunciará lista de proveedores que incumplieron contratos

El director de la CSS adelantó que la institución tiene previsto revelar los nombres de los proveedores que han incumplido sus compromisos, así como informar a la población cuáles medicamentos se encuentran disponibles para los asegurados.

Además, señaló que se tomarán medidas contra las empresas responsables de los incumplimientos, incluyendo la ejecución de las fianzas correspondientes y la inhabilitación para contratar nuevamente con la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa).