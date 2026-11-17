El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) cuenta con una plataforma digital que permite a las personas interesadas realizar su preinscripción a los cursos de formación disponibles durante este periodo.

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A través de esta herramienta, los usuarios pueden consultar las opciones de capacitación, seleccionar el centro de formación, la modalidad y el horario que mejor se ajuste a sus necesidades.

El INADEH ofrece una plataforma digital para que los interesados en inscribirse. INADEH

¿Cómo inscribirse en los cursos del INADEH?

Las personas interesadas deben seguir estos pasos para realizar su preinscripción:

Ingresar a la plataforma: acceder al portal de preinscripción del INADEH mediante el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.

Crear una cuenta: hacer clic en la opción ''Registrarme'' para completar el registro con sus datos personales. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión.

Buscar los cursos disponibles: una vez dentro de la plataforma, utilizar los filtros para seleccionar el centro de formación, la modalidad (presencial o virtual) y el turno de preferencia.

Seleccionar el curso: elegir la capacitación de interés y hacer clic en ''Preinscribirme'', aceptando las condiciones correspondientes.

Esperar la confirmación: recibirá un correo electrónico de confirmación. Una vez conformado el listado oficial, la institución enviará las instrucciones correspondientes y el código de acceso al aula.

¿Dónde solicitar información sobre los cursos del INADEH?

Para obtener más detalles sobre el proceso de preinscripción y la oferta académica, los interesados pueden comunicarse directamente con el INADEH al 538-2300 o acercarse a cualquiera de sus centros de formación distribuidos a nivel nacional.

El INADEH invita a la población interesada en ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades a consultar la oferta de capacitación y completar el proceso de preinscripción a través de su plataforma digital.