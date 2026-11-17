El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) cuenta con una plataforma digital que permite a las personas interesadas realizar su preinscripción a los cursos de formación disponibles durante este periodo.
A través de esta herramienta, los usuarios pueden consultar las opciones de capacitación, seleccionar el centro de formación, la modalidad y el horario que mejor se ajuste a sus necesidades.
¿Cómo inscribirse en los cursos del INADEH?
Las personas interesadas deben seguir estos pasos para realizar su preinscripción:
- Ingresar a la plataforma: acceder al portal de preinscripción del INADEH mediante el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/.
- Crear una cuenta: hacer clic en la opción ''Registrarme'' para completar el registro con sus datos personales. Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión.
- Buscar los cursos disponibles: una vez dentro de la plataforma, utilizar los filtros para seleccionar el centro de formación, la modalidad (presencial o virtual) y el turno de preferencia.
- Seleccionar el curso: elegir la capacitación de interés y hacer clic en ''Preinscribirme'', aceptando las condiciones correspondientes.
- Esperar la confirmación: recibirá un correo electrónico de confirmación. Una vez conformado el listado oficial, la institución enviará las instrucciones correspondientes y el código de acceso al aula.
¿Dónde solicitar información sobre los cursos del INADEH?
Para obtener más detalles sobre el proceso de preinscripción y la oferta académica, los interesados pueden comunicarse directamente con el INADEH al 538-2300 o acercarse a cualquiera de sus centros de formación distribuidos a nivel nacional.
El INADEH invita a la población interesada en ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades a consultar la oferta de capacitación y completar el proceso de preinscripción a través de su plataforma digital.