Dos trenes de pasajeros chocan cerca de estación en Praga

Un total de 46 personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras la colisión a baja velocidad de dos trenes de pasajeros este martes 17 de noviembre, cerca de la Estación Central de Praga, en República Checa. El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., sobre un puente situado a pocos metros de la terminal ferroviaria.

El ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, calificó el accidente como grave, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque.

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Investigan las causas del choque de trenes en Praga

De acuerdo con Radio Praga, las circunstancias que provocaron la colisión todavía no han sido esclarecidas.

“Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales”, declaró Karel Kirs, portavoz de los servicios médicos de emergencia.

La Policía informó que las operaciones de rescate concluyeron a media mañana, lo que permitió a los investigadores policiales y a los inspectores ferroviarios comenzar las pesquisas correspondientes.

Por su parte, el ministro Bednarik destacó que la prioridad era brindar atención a las personas afectadas y agradeció la intervención de los equipos de emergencia.

“Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor”, expresó el funcionario, citado por Radio Praga.

Choque de trenes provoca retrasos en el transporte ferroviario

El accidente afectó decenas de conexiones ferroviarias en Praga, aunque la circulación en la Estación Central comenzó a restablecerse parcialmente hacia el mediodía.

La compañía estatal Ferrocarriles Checos (D) advirtió que los pasajeros todavía podrían experimentar retrasos mientras se normalizaban las operaciones.

“Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos”, indicó la empresa.

El operador ferroviario también anunció indemnizaciones para los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales sufridos durante el accidente.

FUENTE: EFE