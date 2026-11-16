Usuarios de varias entidades bancarias de Estados Unidos, entre ellas Chase, Bank of America y Wells Fargo , reportaron este lunes 16 de noviembre problemas para acceder a sus cuentas y utilizar servicios de banca en línea. Las incidencias comenzaron a registrarse durante la mañana y generaron miles de reportes en plataformas de monitoreo.

Según el portal especializado Downdetector, antes de las 2:00 p.m., hora del este de Estados Unidos (19:00 GMT), se habían registrado más de 4,000 reportes relacionados con Chase.

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¿Qué bancos registraron problemas de acceso en Estados Unidos?

Además de Chase, Downdetector recibió más de 2,500 reportes relacionados con otras entidades, entre ellas:

Bank of America.

Wells Fargo.

U.S. Bank.

JPMorgan.

La red de pagos Zelle, utilizada para realizar transferencias de dinero entre cuentas bancarias, también acumuló cientos de quejas de usuarios.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 9:30 a.m., hora del este de Estados Unidos (14:30 GMT), cuando clientes señalaron dificultades para ingresar a sus plataformas bancarias.

Chase reconoce problemas con su banca en línea

En respuesta a un usuario que manifestó dificultades de acceso, la cuenta de atención al cliente de Chase en la red social X señaló: "Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea". En respuesta a un usuario que manifestó dificultades de acceso, la cuenta de atención al cliente de Chase en la red social X señaló: "Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea".

Hasta el momento del reporte, no se habían divulgado explicaciones generales sobre el origen de las incidencias ni un plazo para el restablecimiento de los servicios afectados.

Bank of America: Fallas tecnológicas recientes en Estados Unidos

Los reportes bancarios se producen después de otros incidentes tecnológicos registrados en Estados Unidos.

Según la información divulgada, un problema técnico en los sistemas de telecomunicaciones aéreas provocó interrupciones en las operaciones de vuelos durante el viernes y el sábado anteriores.

Por otra parte, Microsoft también experimentó recientemente una interrupción de servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, atribuyó esa incidencia a una combinación de un defecto introducido meses atrás, una mayor carga de trabajo y una reducción de la capacidad disponible en los servidores.

No se ha establecido una relación técnica entre los problemas reportados en los bancos y las otras interrupciones mencionadas.