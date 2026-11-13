Bukele anuncia ofensiva contra pandillas en Haití tras recuperar el Estadio Sylvio Cator

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , anunció este jueves que las tropas salvadoreñas instalarán una base operativa en el Estadio Sylvio Cator, en Haití, tras recuperar el control de las instalaciones junto a las fuerzas de seguridad haitianas. El mandatario también advirtió a las pandillas que abandonen la zona antes del inicio de una ofensiva.

A través de un mensaje publicado en X, escrito en criollo haitiano, Bukele aseguró que el operativo, desarrollado con la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas haitianas y la Task Force, permitió tomar el control del estadio y asegurar sus alrededores.

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Bukele anuncia ofensiva contra las pandillas en Haití

Según el mandatario salvadoreño, durante la operación las fuerzas de seguridad encontraron varios cráneos humanos dentro del estadio, aunque no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del hallazgo.

Bukele explicó que la nueva base operativa permitirá a las tropas continuar avanzando hacia los territorios que permanecen bajo el control de las pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que, tras la toma de control del principal estadio de Haití, instalarán allí una base operativa, a la vez que amenazó a las pandillas con una ofensiva.



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"Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno", afirmó el presidente, quien advirtió a los integrantes de estos grupos que "abandonen la zona antes de que comience la ofensiva". "Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno", afirmó el presidente, quien advirtió a los integrantes de estos grupos que "abandonen la zona antes de que comience la ofensiva".

"Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias", agregó.

Policía de Haití confirma recuperación del Estadio Sylvio Cator

Previamente, la Policía Nacional de Haití había informado sobre la recuperación del Estadio Sylvio Cator y sus alrededores mediante una operación conjunta con la Task Force, grupo que opera al servicio del Gobierno haitiano y que, según la información difundida, está dirigido por el empresario estadounidense Erik Prince.

El estadio es una instalación deportiva emblemática donde la selección haitiana de fútbol disputaba sus encuentros.

Tras recuperar el área, la PNH informó que entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador, que estarán encargadas de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado.

De acuerdo con la información proporcionada, El Salvador mantiene más de 2,000 soldados desplegados en Haití.

Participación de El Salvador en las operaciones de seguridad en Haití

El Salvador ya participaba en el despliegue internacional de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), establecido para enfrentar la violencia de los grupos armados en Haití.

Sin embargo, su participación se intensificó después de una emboscada registrada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño, que incluye integrantes de fuerzas especiales, es descrito como el despliegue más numeroso desde la finalización de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que operó entre 2004 y 2017.

La instalación de la base operativa en el Estadio Sylvio Cator forma parte de las acciones anunciadas para mantener el control de las zonas recuperadas y avanzar hacia otros territorios dominados por las pandillas.

FUENTE: EFE