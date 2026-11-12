Concurso de nombramientos Meduca 2027: requisitos y documentos para maestros y profesores

El Ministerio de Educación ( Meduca ) dio a conocer los requisitos y documentos indispensables que deberán presentar los docentes interesados en participar en el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2027 en Panamá.

La institución detalló las condiciones que deben cumplir los aspirantes, así como las certificaciones de salud física, salud mental y antecedentes personales que deberán ingresar en la plataforma correspondiente antes de seleccionar las vacantes disponibles.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en el concurso de nombramientos Meduca 2027?

De acuerdo con la información oficial, los maestros y profesores interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano panameño.

Tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos para el cargo.

Gozar de buena salud física y mental.

No estar suspendido del cargo en el Ministerio de Educación.

No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo, conforme a las disposiciones del Decreto Ejecutivo correspondiente.

No estar inhabilitado para ejercer funciones públicas.

No estar separado del cargo por orden de una autoridad competente.

No haber sido destituido disciplinariamente del Ministerio de Educación ni condenado penalmente por conductas contra el pudor y la libertad sexual o por mal manejo de fondos públicos.

Estos requisitos se fundamentan en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025, según el Meduca.

Documentos obligatorios para el concurso de nombramientos docentes 2027

El Ministerio de Educación también informó que los aspirantes deberán contar con tres certificaciones indispensables para postularse a una vacante.

Los documentos y sus respectivos períodos de validez son:

Certificado de buena salud física: expedido por un médico general o especialista dentro de los 180 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Certificado de buena salud mental: expedido por un médico psiquiatra dentro de los 180 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Certificado de Información de Antecedentes Personales: expedido por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de conformidad con la Ley 14 del 13 de abril de 2010, dentro de los 30 días calendario anteriores al último día del período de postulación.

Meduca advierte que los documentos deben cargarse antes de seleccionar las vacantes

El Meduca destacó que los aspirantes deberán ingresar obligatoriamente los documentos requeridos en la plataforma antes de proceder a seleccionar las vacantes en las que desean participar.

Esto significa que los interesados deberán completar primero la carga de las certificaciones exigidas para continuar con el proceso de postulación.

La institución recomienda a los docentes verificar que sus documentos cumplan con los requisitos establecidos y que hayan sido expedidos dentro de los períodos señalados.

Los interesados pueden consultar las comunicaciones oficiales del Ministerio de Educación a través de su sitio web: https://www.meduca.gob.pa.