Shakira podría ofrecer un concierto en Panamá en 2027.

La cantante colombiana Shakira podría regresar a Panamá en 2027 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de que la productora Fenix Entertainment incluyera al país en una publicación de Instagram relacionada con las próximas presentaciones de la artista en Latinoamérica.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores panameños de la intérprete, quienes expresaron su entusiasmo en las redes sociales ante la posibilidad de volver a disfrutar de uno de sus conciertos en el país.

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Shakira en Panamá 2027: ¿qué países aparecen en el anuncio?

De acuerdo con la publicación atribuida a Fenix Entertainment, Panamá figura entre los países contemplados para las próximas presentaciones de la artista colombiana.

Los destinos mencionados son:

Panamá.

Brasil.

Venezuela.

Guatemala.

Costa Rica.

Puerto Rico.

La información ha despertado el interés de los fanáticos de Shakira, especialmente de quienes esperan su regreso a los escenarios panameños después de varios años de ausencia.

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¿Cuándo sería el concierto de Shakira en Panamá?

Aunque Panamá aparece en el anuncio difundido por la productora, todavía no se ha confirmado una fecha específica para el concierto, ni se han dado a conocer detalles sobre el recinto donde podría realizarse.

Tampoco se han anunciado oficialmente los precios de los boletos ni el inicio de su venta.

Por el momento, la posible presentación de Shakira en Panamá durante 2027 permanece a la espera de información adicional sobre el calendario de la gira.

Los seguidores de la artista deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de Shakira y de las empresas organizadoras para conocer las próximas novedades.