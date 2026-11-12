Emilio Treviño cuenta cómo encontró la voz de Curtis y evitó los clichés en su interpretación

El actor de doblaje Emilio Treviño, encargado de interpretar la voz en español de Curtis, compartió durante una entrevista en Más Que Cine los detalles del proceso creativo que realizó para construir al personaje, destacando la importancia de encontrar una voz natural que reflejara su personalidad y etapa de crecimiento.
Treviño explicó que tuvo la oportunidad de ver la película completa antes de comenzar las grabaciones, lo que le permitió comprender mejor al personaje y trabajar en una interpretación que fuera más allá de los estereotipos.