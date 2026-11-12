Cine Entretenimiento -  12 de noviembre de 2026 - 15:50

Emilio Treviño cuenta cómo encontró la voz de Curtis y evitó los clichés en su interpretación

Emilio Treviño contó en Más Que Cine cómo creó la voz en español de Curtis, buscando reflejar con naturalidad la transición de un niño a la adultez.

Entrevistas con Emilio Treviño con Alex Medela en Más Que Cine

Entrevistas con Emilio Treviño con Alex Medela en Más Que Cine

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El actor de doblaje Emilio Treviño, encargado de interpretar la voz en español de Curtis, compartió durante una entrevista en Más Que Cine los detalles del proceso creativo que realizó para construir al personaje, destacando la importancia de encontrar una voz natural que reflejara su personalidad y etapa de crecimiento.

Treviño explicó que tuvo la oportunidad de ver la película completa antes de comenzar las grabaciones, lo que le permitió comprender mejor al personaje y trabajar en una interpretación que fuera más allá de los estereotipos.

Emilio Treviño en entrevista con Alex Medela

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