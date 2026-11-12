Emilio Treviño cuenta cómo encontró la voz de Curtis y evitó los clichés en su interpretación

Entrevistas con Emilio Treviño con Alex Medela en Más Que Cine

Por Noemí Ruíz El actor de doblaje Emilio Treviño, encargado de interpretar la voz en español de Curtis, compartió durante una entrevista en Más Que Cine los detalles del proceso creativo que realizó para construir al personaje, destacando la importancia de encontrar una voz natural que reflejara su personalidad y etapa de crecimiento.

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