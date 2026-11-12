Cine Entretenimiento -  12 de noviembre de 2026 - 08:03

Yo soy Rocky: Peter Farrelly habla con Alex Medela sobre la historia detrás de la película

El director ganador del Óscar Peter Farrelly conversó con Alex Medela sobre Yo soy Rocky, los obstáculos de Stallone y la historia detrás del clásico de 1976.

Yo soy Rocky: Peter Farrelly habla con Alex Medela

Yo soy Rocky: Peter Farrelly habla con Alex Medela

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

A casi 50 años del estreno de Rocky, el director ganador del Óscar Peter Farrelly conversó en exclusiva con Alex Medela, en Más que Cine, sobre Yo soy Rocky (I Play Rocky), la película que revive los obstáculos que enfrentó Sylvester Stallone para llevar a la pantalla grande una de las historias más reconocidas del cine.

Entrevista exclusiva de Peter Farrelly con Alex Medela

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