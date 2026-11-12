A casi 50 años del estreno de Rocky, el director ganador del Óscar Peter Farrelly conversó en exclusiva con Alex Medela, en Más que Cine, sobre Yo soy Rocky (I Play Rocky), la película que revive los obstáculos que enfrentó Sylvester Stallone para llevar a la pantalla grande una de las historias más reconocidas del cine.
Cine Entretenimiento - 12 de noviembre de 2026 - 08:03
Yo soy Rocky: Peter Farrelly habla con Alex Medela sobre la historia detrás de la película
El director ganador del Óscar Peter Farrelly conversó con Alex Medela sobre Yo soy Rocky, los obstáculos de Stallone y la historia detrás del clásico de 1976.
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