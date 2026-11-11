INADEH abre nuevos cursos gratuitos en noviembre: revisa la lista

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ofrece nuevas capacitaciones gratuitas durante este mes de noviembre de 2026, dirigidas a quienes desean adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en diferentes áreas.

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Los cursos se imparten en modalidades presencial y virtual, con opciones en gastronomía, hotelería, construcción civil, tecnología, emprendimiento, belleza y otras especialidades.

¿Qué cursos ofrece el INADEH en noviembre y dónde se imparten?

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:

Gastronomía

Bocadillos, aperitivos y canapés: Arimae.

Dulces y postres navideños: Pesé.

Hotelería y turismo

Calidad en el servicio y la atención al cliente: Plaza La Marquesa, Arraiján.

Cultura turística: Chepo.

Gestión empresarial

Calidad en la atención y servicio al cliente: Bonifacio Pereira.

Gestión del cambio: Guararé.

Modistería y textil

Confección de pantalones femeninos: Plaza La Marquesa, Arraiján.

Agropecuario

Cultivo de hortalizas: Chiriquí.

Construcción civil

Dibujo de planos de plomería: Santiago.

Estimado de materiales de obras: Colón.

Tecnologías de información y comunicación

Fundamentos de programación: Centro de INADEH en Ciudad del Saber.

Manejo básico de aplicaciones ofimáticas: La Chorrera.

Belleza y estética

Higiene facial: Chepo.

Emprendimiento

Inicio y desarrollo del emprendimiento: Penonomé.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH?

Las personas interesadas en participar pueden consultar la oferta completa de capacitaciones y realizar su preinscripción a través de la plataforma digital del INADEH: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

Se recomienda revisar los detalles de cada curso, su modalidad, ubicación y disponibilidad de cupos antes de completar el proceso de inscripción.