INADEH abre nuevos cursos gratuitos en noviembre: revisa la lista

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ofrece nuevas capacitaciones gratuitas durante este mes de noviembre de 2026, dirigidas a quienes desean adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en diferentes áreas.
Los cursos se imparten en modalidades presencial y virtual, con opciones en gastronomía, hotelería, construcción civil, tecnología, emprendimiento, belleza y otras especialidades.
¿Qué cursos ofrece el INADEH en noviembre y dónde se imparten?
Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:
Gastronomía
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Bocadillos, aperitivos y canapés: Arimae.
Dulces y postres navideños: Pesé.
Hotelería y turismo
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Calidad en el servicio y la atención al cliente: Plaza La Marquesa, Arraiján.
Cultura turística: Chepo.
Gestión empresarial
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Calidad en la atención y servicio al cliente: Bonifacio Pereira.
Gestión del cambio: Guararé.
Modistería y textil
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Confección de pantalones femeninos: Plaza La Marquesa, Arraiján.
Agropecuario
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Cultivo de hortalizas: Chiriquí.
Construcción civil
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Dibujo de planos de plomería: Santiago.
Estimado de materiales de obras: Colón.
Tecnologías de información y comunicación
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Fundamentos de programación: Centro de INADEH en Ciudad del Saber.
Manejo básico de aplicaciones ofimáticas: La Chorrera.
Belleza y estética
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Higiene facial: Chepo.
Emprendimiento
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Inicio y desarrollo del emprendimiento: Penonomé.
¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH?
Las personas interesadas en participar pueden consultar la oferta completa de capacitaciones y realizar su preinscripción a través de la plataforma digital del INADEH: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/
Se recomienda revisar los detalles de cada curso, su modalidad, ubicación y disponibilidad de cupos antes de completar el proceso de inscripción.