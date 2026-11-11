Aduanas retiene $117,310 sin declarar a madre e hija ecuatorianas en el Aeropuerto de Tocumen

Aduanas retiene $117,310 sin declarar a madre e hija ecuatorianas.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron $117,310 en efectivo sin declarar a dos pasajeras ecuatorianas, madre e hija, que llegaron a Panamá en un vuelo procedente de Guayaquil, Ecuador, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El dinero fue localizado durante dos inspecciones de equipaje, luego de que los escáneres de rayos X detectaran irregularidades que llevaron a los funcionarios a realizar revisiones más exhaustivas.

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Aduanas encuentra $63,230 ocultos en zapatos y bolsas plásticas

En el primer caso, una de las pasajeras pasó por el área de inspección aduanera, donde su equipaje fue sometido al escáner de rayos X.

Al ser consultada sobre si transportaba dinero sujeto a declaración, respondió que no llevaba sumas que declarar. Sin embargo, las imágenes radiológicas mostraron varios bultos sospechosos.

La viajera fue trasladada al área de revisión secundaria, donde completó el cuestionario correspondiente sin declarar la tenencia de efectivo.

Durante la inspección física de una maleta negra, los funcionarios encontraron dinero oculto en bolsas plásticas negras y dentro de varios pares de zapatos.

El conteo final permitió establecer que transportaba $63,230 en efectivo.

Segunda pasajera llevaba $54,080 sin declarar

En una segunda intervención, los inspectores identificaron irregularidades en el equipaje de otra pasajera ecuatoriana que viajaba en el mismo vuelo.

Tras activar el protocolo de revisión secundaria, los funcionarios encontraron dinero escondido entre sus pertenencias personales, específicamente en:

Zapatos

Bolsas plásticas

Bolsillos de prendas de vestir

Luego del conteo realizado por la cajera de turno, se determinó que la pasajera transportaba $54,080 sin declarar.

Caso de dinero no declarado fue remitido al Ministerio Público

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que ambas pasajeras fueron notificadas sobre el procedimiento establecido en la normativa vigente.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes.

En total, las dos intervenciones permitieron la retención de $117,310 en efectivo que no habían sido declarados ante las autoridades aduaneras panameñas.