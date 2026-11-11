Senafront captura a tres personas buscadas por la justicia durante operativos

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) capturaron a tres personas requeridas por las autoridades judiciales durante operativos desarrollados en la provincia de Chiriquí, como parte del Plan Firmeza y la operación «Fiestas Patrias».

Las aprehensiones fueron realizadas por unidades de la Cuarta Brigada Occidental, que identificaron a los ciudadanos mediante verificaciones de sus requerimientos judiciales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: El Tribunal Electoral solicita a bancos e instituciones aceptar las cédulas vencidas hasta el 4 de enero de 2027

¿Por qué eran requeridas las personas capturadas en Chiriquí?

De acuerdo con el informe del Senafront, los tres casos corresponden a diferentes procesos judiciales:

Apropiación indebida: un ciudadano fue capturado tras comprobarse que era requerido por el Juzgado de Garantías de la provincia de Los Santos por un presunto delito de apropiación indebida.

Violencia doméstica: una persona fue aprehendida en la comunidad de Los Ángeles, distrito de Barú, tras verificarse que mantenía un oficio judicial vigente por un presunto delito de violencia doméstica.

Hurto agravado: en el sector de Corazón de Jesús, distrito de Barú, fue capturado un ciudadano que mantenía una orden de ingreso al Centro Penitenciario de Chiriquí por un caso relacionado con hurto agravado.

Capturados fueron puestos a órdenes de las autoridades

El Senafront informó que los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

La institución reiteró su compromiso de desarrollar operaciones de seguridad para combatir la criminalidad y salvaguardar a la población.