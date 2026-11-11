Chiriquí Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 11:13

Senafront captura a tres personas buscadas por la justicia durante operativos

El Senafront capturó a tres personas requeridas por la justicia durante operativos en Chiriquí. Los casos están relacionados con distintos delitos.

Senafront captura a tres personas requeridas

Senafront captura a tres personas requeridas

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) capturaron a tres personas requeridas por las autoridades judiciales durante operativos desarrollados en la provincia de Chiriquí, como parte del Plan Firmeza y la operación «Fiestas Patrias».

Las aprehensiones fueron realizadas por unidades de la Cuarta Brigada Occidental, que identificaron a los ciudadanos mediante verificaciones de sus requerimientos judiciales.

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¿Por qué eran requeridas las personas capturadas en Chiriquí?

De acuerdo con el informe del Senafront, los tres casos corresponden a diferentes procesos judiciales:

  • Apropiación indebida: un ciudadano fue capturado tras comprobarse que era requerido por el Juzgado de Garantías de la provincia de Los Santos por un presunto delito de apropiación indebida.

  • Violencia doméstica: una persona fue aprehendida en la comunidad de Los Ángeles, distrito de Barú, tras verificarse que mantenía un oficio judicial vigente por un presunto delito de violencia doméstica.

  • Hurto agravado: en el sector de Corazón de Jesús, distrito de Barú, fue capturado un ciudadano que mantenía una orden de ingreso al Centro Penitenciario de Chiriquí por un caso relacionado con hurto agravado.

Capturados fueron puestos a órdenes de las autoridades

El Senafront informó que los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

La institución reiteró su compromiso de desarrollar operaciones de seguridad para combatir la criminalidad y salvaguardar a la población.

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