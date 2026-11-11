Panamá viaja a Curazao con 23 jugadores: estos son los dos futbolistas que permanecerán en el país

La selección mayor de fútbol de Panamá completó su último entrenamiento en territorio nacional y se prepara para viajar a Curazao con una delegación de 23 jugadores, informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).
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¿Qué jugadores no viajarán con Panamá a Curazao?
De acuerdo con la información de Fepafut, los jugadores que permanecerán en territorio panameño son:
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Daivis Murillo.
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Giovany Herbert.
La federación indicó que ambos se mantendrán concentrados en Panamá por decisión técnica.
La selección mayor viajará a Curazao con los 23 futbolistas definidos para esta etapa de su preparación.