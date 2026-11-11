Fútbol Deportes -  11 de noviembre de 2026 - 11:37

Panamá viaja a Curazao con 23 jugadores: estos son los dos futbolistas que permanecerán en el país

La selección de Panamá completó su último entrenamiento antes de viajar a Curazao con 23 jugadores. Daivis Murillo y Giovany Herbert permanecerán en el país.

Panamá viaja a Curazao con 23 jugadores

Panamá viaja a Curazao con 23 jugadores

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El equipo continúa con los preparativos para su próximo compromiso internacional, mientras que dos futbolistas permanecerán concentrados en Panamá por decisión del cuerpo técnico.

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¿Qué jugadores no viajarán con Panamá a Curazao?

De acuerdo con la información de Fepafut, los jugadores que permanecerán en territorio panameño son:

  • Daivis Murillo.

  • Giovany Herbert.

La federación indicó que ambos se mantendrán concentrados en Panamá por decisión técnica.

La selección mayor viajará a Curazao con los 23 futbolistas definidos para esta etapa de su preparación.

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