Panamá viaja a Curazao con 23 jugadores: estos son los dos futbolistas que permanecerán en el país

La selección mayor de fútbol de Panamá completó su último entrenamiento en territorio nacional y se prepara para viajar a Curazao con una delegación de 23 jugadores, informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El equipo continúa con los preparativos para su próximo compromiso internacional, mientras que dos futbolistas permanecerán concentrados en Panamá por decisión del cuerpo técnico.

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¿Qué jugadores no viajarán con Panamá a Curazao?

¡Último entrenamiento !



La selección #PanamáMayor cumplió con su último entrenamiento en suelo patrio y ya se prepara para viajar rumbo a la isla caribeña de Curazao .



El equipo viajará con un total de 23 jugadores.



Los dos jugadores que se mantendrán concentrados… pic.twitter.com/Cjai4Xnfkn — FEPAFUT (@fepafut) November 11, 2026

De acuerdo con la información de Fepafut, los jugadores que permanecerán en territorio panameño son:

Daivis Murillo.

Giovany Herbert.

La federación indicó que ambos se mantendrán concentrados en Panamá por decisión técnica.

La selección mayor viajará a Curazao con los 23 futbolistas definidos para esta etapa de su preparación.