Aceras en Panamá: propietarios de casas tienen 60 días para adecuarlas y enfrentan multas de B/.5,000

Los propietarios de viviendas, edificios y locales comerciales en el distrito de Panamá deberán revisar las condiciones de sus aceras para cumplir con las disposiciones del Acuerdo N.° 316 del 13 de octubre de 2026 , que adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público. La normativa contempla plazos de adecuación y sanciones de B/.5,000 por infracción.

El acuerdo fue publicado el 30 de octubre de 2026 en la Gaceta Oficial Digital N.° 30646-C y establece criterios para mejorar la accesibilidad y seguridad de los peatones en los espacios públicos de la ciudad capital.

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Casas en el distrito de Panamá: ¿Qué deben corregir los propietarios en sus aceras?

Según la información divulgada sobre la normativa, las aceras deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Mantener un espacio libre de obstáculos para permitir el tránsito peatonal.

Garantizar un ancho libre de circulación de 1.80 metros , con una excepción de 1.50 metros en los casos permitidos.

Evitar que los portones de garajes invadan la acera al abrirse.

Impedir que las tinaqueras obstruyan el paso de los peatones.

Utilizar superficies antideslizantes y evitar pisos de cerámica lisa.

Evitar que las aguas pluviales descarguen directamente sobre las personas que utilizan las aceras.

El asesor de compras inmobiliarias Aldo Stagnaro explicó que contar con permisos de construcción anteriores no exime a los propietarios del cumplimiento de las nuevas disposiciones.

¿Cuánto tiempo tienen los propietarios para adecuar sus aceras?

La información sobre el Acuerdo 316 contempla distintos plazos para realizar las adecuaciones:

60 días: para atender irregularidades relacionadas con el estado de las aceras, obstáculos y portones que invaden el espacio peatonal.

6 meses: para adecuar los accesos vehiculares y cumplir con el retiro de dos metros de los portones, según las condiciones establecidas.

2 años: para realizar adecuaciones integrales que permitan contar con aceras continuas, niveladas y sin escalones que dificulten el tránsito.

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Los propietarios deberán identificar las condiciones de sus inmuebles y las disposiciones que les correspondan.

¿De cuánto son las multas por incumplir las nuevas reglas?

El Acuerdo 316 contempla, según la información divulgada, multas de B/.5,000 por infracción para quienes incumplan las disposiciones aplicables.

Las sanciones podrían acumularse cuando se identifiquen varias infracciones. También se contempla la posibilidad de suspender obras o actividades comerciales en determinados casos.

La información proporcionada señala que, si un propietario recibe una notificación y corrige la irregularidad dentro del plazo establecido, el procedimiento podría cerrarse sin aplicar la sanción.

¿Dónde no aplica el Acuerdo 316?

La normativa contempla excepciones para el Casco Antiguo y Panamá Viejo, por sus condiciones particulares de conservación patrimonial.

Los propietarios pueden consultar el texto del Acuerdo N.° 316, publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30646-C, para conocer las disposiciones específicas y los procedimientos de adecuación.