PANAMÁ Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 07:17

Asamblea Nacional defiende presupuesto de B/.175 millones y revela cifras de su planilla

La Asamblea Nacional asegura que necesita cerca de B/.175 millones anuales y divulga datos sobre salarios, funcionarios y estructura de su planilla.

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Asamblea Nacional de Panamá defendió sus requerimientos presupuestarios y divulgó información sobre la composición de su planilla mediante un comunicado dirigido a la nación. La institución aseguró que durante los últimos 15 años ha requerido cerca de B/.175 millones anuales para cubrir sus operaciones y cuestionó la posibilidad de establecer un presupuesto aproximado de B/.120 millones.

Según el Órgano Legislativo, una asignación inferior a sus necesidades operativas históricas podría afectar el funcionamiento institucional y el ejercicio de su autonomía constitucional.

Contenido de interés: Servidores públicos cobran desde este miércoles 11 de noviembre: revisa el calendario del MEF

¿Cuánto ganan los funcionarios de la Asamblea Nacional?

En su comunicado, la Asamblea presentó las siguientes cifras sobre la composición y remuneración de su personal:

  • 40% del personal: corresponde a funcionarios permanentes.

  • 60% del personal: corresponde a funcionarios eventuales.

  • B/.1,500.00 mensuales: salario promedio aproximado de los colaboradores, según la institución.

  • 2,766 funcionarios: integran la categoría de Asistente Administrativo I.

  • B/.1,200.00 mensuales: salario que percibe aproximadamente la mitad de los funcionarios de esa categoría.

  • 74 funcionarios permanentes: devengan salarios de hasta B/.5,000.00, de acuerdo con el comunicado.

La Asamblea señaló que los cargos con remuneraciones más elevadas corresponden a funciones directivas, técnicas o especializadas que implican responsabilidades específicas.

Asamblea Nacional explica sus necesidades presupuestarias

El Órgano Legislativo sostuvo que sus responsabilidades no se limitan a las sesiones del Pleno, sino que también comprenden el funcionamiento de las 15 comisiones permanentes y de los equipos técnicos, jurídicos y administrativos que participan en el trabajo legislativo.

La institución argumentó que establecer un presupuesto cercano a B/.120 millones generaría una diferencia frente a los recursos que considera necesarios para mantener sus operaciones.

Asimismo, defendió la importancia de contar con financiamiento suficiente para garantizar su autonomía e independencia constitucional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Shirley Castañedas defiende presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 y anuncia informe

Presidenta de la Asamblea Nacional reacciona ante cuestionamientos por presupuesto para el 2027

Más de 150 proyectos de ley quedaron pendientes de discusión en la Asamblea Nacional

Recomendadas

Más Noticias