Asamblea Nacional defiende presupuesto de B/.175 millones y revela cifras de su planilla

La Asamblea Nacional de Panamá defendió sus requerimientos presupuestarios y divulgó información sobre la composición de su planilla mediante un comunicado dirigido a la nación. La institución aseguró que durante los últimos 15 años ha requerido cerca de B/.175 millones anuales para cubrir sus operaciones y cuestionó la posibilidad de establecer un presupuesto aproximado de B/.120 millones.

Según el Órgano Legislativo, una asignación inferior a sus necesidades operativas históricas podría afectar el funcionamiento institucional y el ejercicio de su autonomía constitucional.

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¿Cuánto ganan los funcionarios de la Asamblea Nacional?

En su comunicado, la Asamblea presentó las siguientes cifras sobre la composición y remuneración de su personal:

40% del personal: corresponde a funcionarios permanentes.

60% del personal: corresponde a funcionarios eventuales.

B/.1,500.00 mensuales: salario promedio aproximado de los colaboradores, según la institución.

2,766 funcionarios: integran la categoría de Asistente Administrativo I.

B/.1,200.00 mensuales: salario que percibe aproximadamente la mitad de los funcionarios de esa categoría.

74 funcionarios permanentes: devengan salarios de hasta B/.5,000.00, de acuerdo con el comunicado.

La @asambleapa defiende su presupuesto: “establecer un presupuesto de aproximadamente B/.120 millones, sin considerar la realidad histórica y operativa de la institución, genera una brecha que afecta directamente su funcionamiento”. pic.twitter.com/dOzc0LDYHK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

La Asamblea señaló que los cargos con remuneraciones más elevadas corresponden a funciones directivas, técnicas o especializadas que implican responsabilidades específicas.

Asamblea Nacional explica sus necesidades presupuestarias

El Órgano Legislativo sostuvo que sus responsabilidades no se limitan a las sesiones del Pleno, sino que también comprenden el funcionamiento de las 15 comisiones permanentes y de los equipos técnicos, jurídicos y administrativos que participan en el trabajo legislativo.

La institución argumentó que establecer un presupuesto cercano a B/.120 millones generaría una diferencia frente a los recursos que considera necesarios para mantener sus operaciones.

Asimismo, defendió la importancia de contar con financiamiento suficiente para garantizar su autonomía e independencia constitucional.